Mỹ ra thông báo

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1 bất ngờ thông báo về một thỏa thuận dầu mỏ quy mô lớn giữa Washington và chính quyền lâm thời Venezuela.

“Tôi vui mừng thông báo chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển giao từ 30-50 triệu thùng dầu chất lượng cao, vốn thuộc diện trừng phạt, cho Mỹ”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo ông Trump, số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường và nguồn tiền thu được sẽ nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Nhà Trắng. “Số tiền thu được sẽ do tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, kiểm soát để đảm bảo nó được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”, ông cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay ông đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright “thực hiện kế hoạch này ngay lập tức”. Theo xác nhận của ông Trump, “dầu sẽ được vận chuyển bằng tàu dầu và đưa thẳng đến các cảng tại Mỹ”.

Thông tin từ Reuters, các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ và chính quyền tại Caracas đã tiến hành các cuộc thảo luận kín về khả năng xuất khẩu dầu thô Venezuela sang các nhà máy lọc dầu của Mỹ. Reuters dẫn lời 5 nguồn tin từ chính phủ, ngành công nghiệp dầu khí và lĩnh vực vận tải biển cho biết, thỏa thuận này có thể làm thay đổi đáng kể dòng chảy dầu thô toàn cầu.

Cụ thể, nguồn cung dầu từ Venezuela nhiều khả năng sẽ được chuyển hướng khỏi Trung Quốc – khách hàng lớn trong thời gian qua – đồng thời giúp Tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela (PDVSA) tránh phải cắt giảm sản lượng sâu hơn trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt đang siết chặt.

Hiện Venezuela đang tồn kho hàng triệu thùng dầu đã được bơm lên tàu chở dầu và lưu trữ trong các bồn chứa, nhưng không thể xuất khẩu do lệnh phong tỏa xuất khẩu do Tổng thống Trump ban hành từ giữa tháng 12 năm ngoái.

Trước khi các lệnh trừng phạt năng lượng được áp đặt, các nhà máy lọc dầu của Mỹ từng nhập khẩu khoảng 500.000 thùng dầu Venezuela mỗi ngày. Đáng chú ý, nhiều nhà máy tại Mỹ vẫn có khả năng xử lý hiệu quả các loại dầu thô nặng – đặc trưng của Venezuela – điều khiến nguồn dầu này đặc biệt phù hợp với hệ thống lọc dầu của Mỹ.

Reuters cũng cho biết Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp lãnh đạo các tập đoàn dầu mỏ lớn tại Nhà Trắng vào cuối tuần này nhằm thảo luận các phương án khôi phục ngành dầu khí Venezuela – lĩnh vực đã suy yếu nghiêm trọng sau nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý kém và bị trừng phạt. Quốc gia này ước tính có 303 tỷ thùng dầu - trữ lượng đã được chứng minh lớn nhất thế giới.

Trước đó, ông Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp quản các trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela và thu hút các công ty Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết ngành dầu khí bị tàn phá nặng nề.

Tổng thống Mỹ khẳng định chính quyền của ông sẵn sàng làm việc với phần còn lại của bộ máy lãnh đạo Venezuela, với điều kiện các mục tiêu chiến lược của Washington được đáp ứng, trong đó có việc mở cửa ngành dầu mỏ cho đầu tư từ Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng nhấn mạnh tiềm năng tài nguyên của Venezuela, cho rằng quốc gia này còn sở hữu lượng lớn thép, nhôm và các khoáng sản quan trọng chưa được khai thác. “Venezuela từng là một trong những nền kinh tế và văn hóa vĩ đại nhất thế giới, và nó đã bị phá hủy. Giờ đây, Tổng thống Trump sẽ khắc phục điều đó”, ông Lutnick nói.



