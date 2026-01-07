Lộ diện xe máy điện dùng pin thể rắn đầy pin đi 600km, 10 phút sạc đi 300km: Của hãng nào, giá bao nhiêu?

Trong khuôn khổ sự kiện công nghệ đầu năm 2026, hãng xe điện Phần Lan Verge Motorcycles đã gây chấn động thị trường khi công bố mẫu xe máy điện thương mại đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ pin thể rắn (solid-state battery). Loại pin được sử dụng mang loạt đặc tính vượt trội so với công nghệ pin ngày nay.

Xe máy điện pin thể rắn: Verge TS Pro

Mẫu xe được lựa chọn để trang bị công nghệ tiên tiến này là Verge TS Pro. Trong khuôn khổ hợp tác với Donut Lab, hãng xe Verge đưa ra hai tùy chọn pin thể rắn cho mẫu TS Pro với dung lượng 20,2 kWh và 33,3 kWh. Điểm ấn tượng nhất chính là quãng đường đi được mỗi lần sạc lên tới 349 km và 595 km, tương ứng với hai tùy chọn pin.

Theo giới thiệu, nếu sạc ở công suất 200 kW với chuẩn sạc NACS (chuẩn sạc sử dụng trên xe Tesla), xe có thể nạp được lượng điện đủ đi 299 km chỉ trong 10 phút.

Verge TS Pro thuộc phân khúc xe máy điện cao cấp, có giá bán cao.

Về hiệu năng, Verge TS Pro vẫn giữ nguyên thiết kế bánh sau không trục (hubless motor) đặc trưng. Khối động cơ điện này sản sinh công suất 137 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 998 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 3,5 giây.

Đáng chú ý, dù sở hữu công nghệ pin đột phá, Verge cho biết mức giá khởi điểm của xe vẫn được giữ ở mức 29.900 USD (khoảng 760 triệu VNĐ), không thay đổi so với phiên bản trước đó.

Giải mã pin thể rắn

Sự khác biệt cốt lõi của pin thể rắn so với các loại pin hiện nay nằm ở cấu tạo lớp điện phân. Trong pin truyền thống, các ion di chuyển qua chất điện phân dạng lỏng hoặc gel để tạo ra dòng điện. Tuy nhiên, pin thể rắn thay thế hoàn toàn lớp chất lỏng này bằng một hợp chất rắn (thường là gốm, thủy tinh hoặc polymer cứng).

Pin của Verge TS Pro đặt phía trước, tương tự vị trí của động cơ và bình xăng trên xe máy xăng tương đương.

Sự thay đổi về mặt vật lý này mang lại ba lợi thế kỹ thuật mang tính quyết định:

1. Độ an toàn tuyệt đối và khả năng chống cháy nổ

Các loại pin với chất điện phân dạng lỏng hiện nay rất nhạy cảm với nhiệt độ và dễ gây cháy nổ nếu bị rò rỉ hoặc đoản mạch, do dung dịch điện phân vốn là chất dễ cháy. Trong khi đó, chất điện phân thể rắn của Donut Lab trên xe Verge không cháy và có khả năng chịu nhiệt cực cao. Điều này loại bỏ nguy cơ "thoát nhiệt" (thermal runaway) - nỗi lo lớn nhất của người dùng xe điện khi gặp va chạm mạnh hoặc sạc quá mức.

2. Mật độ năng lượng và tốc độ sạc

Pin thể rắn trên mẫu Verge TS Pro đạt mật độ năng lượng 400 Wh/kg. Nhờ cấu trúc phân tử ổn định, pin có thể tiếp nhận dòng điện cường độ cao mà không gây hỏng hóc cấu trúc bên trong, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc so với pin thông thường. Với cùng một thể tích, pin thể rắn tích trữ được nhiều năng lượng hơn, từ đó giúp xe nhẹ hơn nhưng lại đi được quãng đường xa hơn.

3. Tuổi thọ "vĩnh cửu"

Một trong những thông số gây kinh ngạc nhất mà Verge công bố là độ bền của pin lên tới 100.000 chu kỳ sạc. Trong khi pin Lithium-ion thông thường bắt đầu chai sau khoảng 1.000 đến 2.000 chu kỳ, pin thể rắn của Donut Lab có thể hoạt động bền bỉ trong suốt vòng đời của phương tiện. Tính toán lý thuyết cho thấy, nếu sạc mỗi ngày một lần, pack pin này có thể dùng tới hơn 270 năm.

Điều này xóa tan hoàn toàn nỗi lo về chi phí thay pin đắt đỏ sau vài năm sử dụng.