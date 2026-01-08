Mỹ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Nga sau ‘nhiều tuần truy đuổi’

Ảnh chụp từ xa tàu Marinera công bố ngày 7/1. Ảnh: Reuters

Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương sau một cuộc truy đuổi kịch tính bắt đầu gần vùng biển Venezuela, đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong việc Washington thực thi lệnh cấm vận toàn cầu đối với dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt.

Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đã xác nhận việc bắt giữ tàu M/V Bella 1, cho biết tàu này bị bắt giữ vì vi phạm lệnh trừng phạt “theo lệnh bắt giữ do tòa án liên bang Mỹ ban hành” sau khi bị một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ theo dõi.

Chiến dịch này kết thúc cuộc truy đuổi kéo dài nhiều tuần bắt đầu từ cuối tháng 12 khi tàu chở dầu đột ngột quay đầu khỏi Venezuela và hướng ra Đại Tây Dương để trốn tránh lệnh cách ly của Mỹ.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự rộng lớn hơn của Mỹ nhằm cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ sau khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị lật đổ. “Việc phong tỏa dầu mỏ bị trừng phạt và bất hợp pháp của Venezuela vẫn HOÀN TOÀN CÓ HIỆU LỰC — ở bất cứ đâu trên thế giới,” Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth viết trên Twitter.

Ngay sau khi tàu Bella 1 bị bắt giữ, Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ cũng đã thu giữ một tàu chở dầu khác, tàu M/T Sophia, trong một cuộc đột kích rạng sáng ở vùng biển Caribbean. Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết tàu này đang tiến hành “các hoạt động bất hợp pháp” và đang được chuyển giao cho Hoa Kỳ để xử lý cuối cùng.

Vụ Bella 1 tiềm ẩn rủi ro địa chính trị cao. Trong quá trình chạy trốn khỏi lực lượng Mỹ, tàu chở dầu này được cho là đã đổi sang cờ Nga, sơn cờ ba màu của Nga lên thân tàu và đổi tên thành Marinera. Con tàu này đã bị trừng phạt vào năm 2024 vì vận chuyển dầu thay mặt cho một thực thể có liên hệ với Hezbollah.

Theo tờ Wall Street Journal, Nga đã triển khai các phương tiện hải quân - bao gồm cả tàu ngầm - để hộ tống tàu này qua Bắc Đại Tây Dương và yêu cầu lực lượng Mỹ ngừng truy đuổi.

Vụ việc nhấn mạnh sự sẵn sàng của chính quyền Trump trong việc thực thi lệnh phong tỏa dầu mỏ Venezuela vượt ra ngoài khu vực biển Caribbean. Kể từ tháng 12, lực lượng Mỹ cũng đã lên tàu chở dầu Centuries không bị trừng phạt và chặn bắt tàu chở dầu VLCC Skipper.

Thị trường vận tải biển đã phản ứng nhanh chóng. Cổ phiếu các công ty vận tải dầu tăng mạnh do kỳ vọng về việc thực thi nghiêm ngặt hơn, rủi ro vận chuyển cao hơn và các tuyến đường vận chuyển dài hơn. Cả Teekay Tankers (TNK) và Frontline (FRO) đều tăng hơn 7% khi các nhà đầu tư tính đến giá cước tăng và nhu cầu tăng đối với các tàu tuân thủ lệnh trừng phạt.