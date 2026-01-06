Tập đoàn Reliance Industries, đơn vị sở hữu và vận hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới tại Jamnagar, vừa chính thức công bố kế hoạch điều chỉnh nguồn cung năng lượng cho năm tới.

Theo đó, doanh nghiệp này cho biết họ không kỳ vọng sẽ nhận được bất kỳ đợt giao hàng dầu thô nào từ phía các đối tác Nga trong suốt năm 2026. Đây được xem là một bước ngoặt đáng chú ý trong lộ trình kinh doanh của tập đoàn, bởi Nga vốn là nhà cung cấp nguyên liệu quan trọng cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ trong vài năm trở lại đây.

Reliance Industries là một trong những doanh nghiệp dầu khí lớn nhất Ấn Độ.

Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát, các doanh nghiệp năng lượng Ấn Độ đã tận dụng tối đa nguồn dầu thô chiết khấu từ Nga để tối ưu hóa chi phí sản xuất. Tuy nhiên, quyết định mới nhất của Reliance cho thấy một xu thế dịch chuyển mới trong chuỗi cung ứng.

Giới phân tích nhận định rằng các điều khoản ưu đãi về giá đối với dầu thô Nga hiện không còn duy trì được mức hấp dẫn như giai đoạn trước. Bên cạnh đó, các rào cản về cơ chế thanh toán quốc tế và áp lực từ hệ thống trừng phạt của phương Tây cũng tạo ra những thách thức đáng kể về mặt hậu cần cho doanh nghiệp.

Việc một doanh nghiệp lớn ngừng nhập khẩu dầu thô đang đặt ra nhiều thách thức về kinh tế cho Nga.

Việc Reliance chủ động rút lui khỏi nguồn cung từ Nga đòi hỏi tập đoàn phải tìm kiếm các đối tác thay thế để đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống vận hành khổng lồ của mình.

Nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ tăng cường trở lại việc thu mua dầu thô từ các thị trường truyền thống tại khu vực Trung Đông như Ả Rập Xê-út hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ngoài ra, nguồn dầu từ Mỹ cũng được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong danh mục nhập khẩu của Reliance để bù đắp cho sự thiếu hụt này.

Động thái này của Reliance Industries có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với thị trường năng lượng tại Ấn Độ cũng như trên toàn thế giới. Do Reliance đóng vai trò dẫn dắt trong ngành dầu khí quốc gia, các nhà lọc dầu khác tại Ấn Độ có thể sẽ cân nhắc lại cấu trúc nguồn cung để phù hợp với bối cảnh kinh tế mới.

Sự thay đổi này cho thấy các doanh nghiệp đang ưu tiên tính ổn định và giảm thiểu rủi ro pháp lý trong dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn từ các nguồn dầu chiết khấu.