Ảnh minh họa

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua một dự luật mới, cho phép áp thuế nặng nề đối với các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ và uranium từ Nga. Dự luật có tên chính thức là “Đạo luật trừng phạt Nga năm 2025”, trong đó nêu rõ các nước cố tình tham gia vào hoạt động trao đổi với Moscow có thể phải chịu mức thuế tối thiểu 500%.

Như vậy, Đạo luật trừng phạt Nga năm 2025 cho phép Mỹ áp thuế ít nhất 500% đối với các thị trường như Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil - những quốc gia đang tiếp tục mua dầu của Nga bất chấp lệnh trừng phạt.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng tác giả dự luật cùng Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, cho biết luật này được soạn thảo nhằm mục đích trừng phạt các quốc gia mua dầu giá rẻ của Nga – một động thái có thể tác động trực tiếp đến nhập khẩu năng lượng của Ấn Độ và làm gia tăng căng thẳng thương mại với Washington.

Theo nội dung dự luật, Tổng thống Mỹ phải tăng thuế suất đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ các quốc gia cố tình tham gia trao đổi uranium và dầu mỏ Nga lên ít nhất 500% so với giá trị ban đầu. Đây được xem là một trong những mức thuế cao nhất từ trước đến nay đối với các đối tác thương mại năng lượng của Nga.

Ông Graham nhấn mạnh, dự luật sẽ cho Tổng thống Trump quyền trừng phạt các quốc gia mua dầu Nga – nguồn nhiên liệu chủ chốt cho các hoạt động quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ấn Độ hiện là một trong những khách hàng mua dầu Nga lớn nhất thế giới. Trước đó, nước này đã phải chịu các mức thuế bổ sung do Washington áp đặt vào tháng 8/2025. Tổng thuế suất đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Ấn Độ hiện lên đến 50. Thượng nghị sĩ Graham cho biết Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Vinay Mohan Kwatra đã gặp ông hồi tháng trước để nhấn mạnh việc New Delhi đã giảm mua dầu từ Nga và đề nghị giảm bớt thuế bổ sung 25%.

Xuất khẩu dầu thô của Nga đã sụt giảm mạnh trong những tuần cuối năm 2025 và đầu năm 2026, trong bối cảnh giá dầu liên tục đi xuống và các hoạt động vận chuyển ngày càng bị gián đoạn. Sự sụt giảm về giá và khối lượng đã tác động trực tiếp đến giá trị xuất khẩu. Trong 28 ngày tính đến ngày 4/1, tổng giá trị xuất khẩu dầu của Nga chỉ còn khoảng 960 triệu USD/tuần, giảm 10% so với giai đoạn trước và là mức thấp nhất kể từ đầu xung đột Ukraine.﻿

Giá dầu thô Nga cũng lao dốc mạnh hơn đáng kể so với các chuẩn mực toàn cầu. Sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với hai tập đoàn xuất khẩu chủ chốt là Rosneft và Lukoil vào tháng 10, giá dầu Urals tại khu vực Baltic và Biển Đen đã rơi xuống dưới 35 USD/thùng, chỉ bằng khoảng 60% mức giá đầu tháng 10. ﻿