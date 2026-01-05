Ảnh minh họa

Pakistan vừa công bố một phát hiện dầu khí mới tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở phía tây bắc, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang đẩy mạnh nỗ lực cắt giảm nhập khẩu năng lượng và cải thiện an ninh năng lượng trong nước.

Theo thông báo hôm thứ Năm, phát hiện được ghi nhận tại tầng địa chất Datta thông qua một giếng thăm dò do Công ty Phát triển Dầu khí Quốc doanh Pakistan (OGDCL) khoan tại huyện Kohat. Tầng Datta, thuộc kỷ Jura, từ lâu được đánh giá là một trong những cấu trúc địa chất giàu tiềm năng dầu khí tại khu vực phía bắc Pakistan và là trọng tâm của các hoạt động thăm dò trong những năm gần đây.

Trong thư gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Pakistan, Thư ký công ty OGDCL, ông Wasim Ahmad, cho biết quá trình thử nghiệm khoan lỗ (DST-02) tại tầng Datta cho thấy giếng có khả năng khai thác khoảng 4.100 thùng dầu mỗi ngày (BOPD) và 10,5 triệu feet khối tiêu chuẩn khí đốt mỗi ngày (MMSCFD). Đây được xem là kết quả khả quan, cho thấy tiềm năng thương mại của phát hiện này.

Thử nghiệm thân giếng là bước quan trọng nhằm đánh giá lưu lượng dầu khí mà giếng có thể sản xuất sau khi hoàn tất khoan, từ đó giúp các doanh nghiệp xác định tính khả thi về mặt kinh tế của mỏ. OGDCL cho biết giếng thăm dò đã được khoan xuống độ sâu 5.170 mét và phát hiện các tầng chứa hydrocarbon ở nhiều mức độ khác nhau. Các thử nghiệm trước đó tại những lớp địa chất sâu hơn cũng cho kết quả tích cực, góp phần củng cố triển vọng tổng thể của giếng khoan.

“Phát hiện dầu khí này sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách cung – cầu năng lượng thông qua việc khai thác nguồn tài nguyên trong nước, đồng thời bổ sung vào cơ sở dự trữ hydrocarbon của OGDCL, các đối tác liên doanh và của cả quốc gia”, OGDCL nhấn mạnh trong thông báo.

Pakistan hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng kéo dài do nhu cầu tiêu thụ tăng nhanh trong khi sản lượng trong nước còn hạn chế. Điều này buộc nước này phải phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu và khí đốt với chi phí cao, khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các biến động giá năng lượng toàn cầu.

Trong những tháng gần đây, Islamabad đã tăng cường thúc đẩy hoạt động thăm dò và khai thác nhằm nâng cao sản lượng nội địa. Trước đó, vào tháng 9, Pakistan Petroleum Limited công bố phát hiện dầu khí tại quận Attock, tỉnh Punjab. Mari Energies cũng thông báo tìm thấy mỏ khí đốt mới tại Bắc Waziristan hồi đầu năm nay.

Các phát hiện liên tiếp được kỳ vọng sẽ từng bước cải thiện cán cân năng lượng của Pakistan, dù giới phân tích cho rằng để tạo ra tác động rõ rệt, quốc gia này vẫn cần thêm thời gian cũng như các khoản đầu tư lớn cho phát triển hạ tầng khai thác và chế biến.