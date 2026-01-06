Một khu vực cho phép người dân thu nhập thấp được tự do đãi vàng

Chính quyền Kelantan (một bang thuộc Malaysia) đang tạo ra những cơ hội mới cho người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và lao động không chính thức, bằng cách mở thủ tục cấp giấy phép chính thức cho hoạt động đãi vàng thủ công bắt đầu từ ngày 1 tháng 1.

Động thái này được xem là nỗ lực cân bằng của chính quyền tiểu bang nhằm giúp cải thiện kinh tế của người dân đồng thời đảm bảo hoạt động đãi vàng được thực hiện một cách có kiểm soát, an toàn và thân thiện với môi trường.

Giám đốc Sở Đất đai và Khai thác mỏ Kelantan, ông Nik Raisnan Daud, cho biết với hãng tin Bernama rằng: "Chính quyền bang cho rằng những người đánh bắt cá quy mô nhỏ vẫn có thể tham gia hoạt động này, đặc biệt là những người phụ thuộc vào thu nhập hàng ngày và công việc không ổn định”.

Ông cho biết sự an toàn và phúc lợi của cộng đồng địa phương là ưu tiên hàng đầu, và có kế hoạch ban hành quy định cụ thể cho một số khu vực để đảm bảo hoạt động được tiến hành một cách có kiểm soát mà không ảnh hưởng đến người dân trong làng.

Nik Raisnan cho biết điều kiện chính là hoạt động đãi vàng chỉ được phép thực hiện bằng tay, không sử dụng máy móc quy mô lớn, để tránh gây hại cho môi trường và rủi ro về an toàn.

Ông cho biết thêm rằng số lượng đơn xin trợ cấp nhận được cho đến nay rất đáng khích lệ, nhưng mỗi đơn sẽ được xem xét kỹ lưỡng theo các điều kiện đã đặt ra, ưu tiên dành cho những người kém may mắn hơn để giúp họ tăng thu nhập một cách hợp pháp.

Ông Ramzu Zaman Yusuf, 52 tuổi, một người tìm vàng, hoan nghênh động thái này, cho rằng nó sẽ mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là nhóm người có thu nhập thấp.

"Tôi dự định sẽ nộp đơn chính thức lên cơ quan quản lý nhà nước (PTG) trong tuần này. Có giấy phép, công việc sẽ được kiểm soát và hợp pháp hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát của chính quyền tiểu bang. Người dân cũng không còn lo sợ khi tiếp tục các hoạt động đãi vàng nữa", ông nói.

Trong khi đó, Ahmad Fauzan Mohd Zain, 48 tuổi, chủ một khu nghỉ dưỡng ở Jeli, người đã nộp đơn xin giấy phép, đang chờ phê duyệt và các điều kiện tiếp theo sau khi chính quyền tiểu bang lần đầu tiên ban hành loại giấy phép này.

Ông cho biết các ứng viên cần chờ thông báo tiếp theo, bao gồm việc xác định khu vực sàng lọc, loại thiết bị được phép sử dụng và phương pháp thực thi, dự kiến chính quyền tiểu bang sẽ sớm cung cấp chi tiết.