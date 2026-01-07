Phát hiện mỏ dầu trữ lượng hơn 430 triệu thùng ngoài khơi Việt Nam

Theo Tập đoàn Murphy Oil, một công ty con của họ đã khoan thẩm định thành công giếng Hải Sư Vàng-2X (HSV-2X) tại Bể Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam, qua đó xác nhận quy mô lớn của một phát hiện dầu khí được đánh giá có ý nghĩa thương mại đáng kể. Thông tin được Murphy Oil công bố vào ngày thứ Ba (6/1), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác của tập đoàn tại Việt Nam.

Giếng thẩm định HSV-2X nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 40 dặm (khoảng 65 km). Kết quả khoan cho thấy tổng cộng 429 feet cột dầu ròng được phát hiện tại hai vỉa chứa, vượt đáng kể so với mức 370 feet ghi nhận tại giếng khoan phát hiện ban đầu của mỏ Hải Sư Vàng. Trong đó, vỉa chứa chính ghi nhận 332 feet dầu ròng, còn vỉa chứa nông đạt 97 feet dầu ròng, cho thấy tiềm năng khai thác mở rộng của cấu tạo địa chất này.

Theo Murphy Oil, giếng HSV-2X đã mở rộng cột dầu đã được chứng minh thêm 413 feet mà không gặp nước, nâng tổng chiều cao cột hydrocarbon của mỏ lên khoảng 1.600 feet. Kết quả này củng cố đánh giá về tính liên tục của vỉa chứa cũng như chất lượng của hệ thống dầu khí tại khu vực Bể Cửu Long.

Trong quá trình thử nghiệm dòng, vỉa chứa chính của giếng HSV-2X đạt lưu lượng khai thác khoảng 6.000 thùng dầu mỗi ngày. Dòng dầu thu được có chất lượng cao, với tỷ trọng 37 độ API, tương đồng với kết quả từ giếng phát hiện trước đó. Murphy cho biết các hoạt động đánh giá và thử nghiệm bổ sung vẫn đang được tiếp tục nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu kỹ thuật cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Dựa trên các kết quả thẩm định mới, Murphy Oil đã cập nhật ước tính tài nguyên có thể thu hồi của mỏ. Theo đó, trữ lượng có thể thu hồi trung bình của vỉa chứa chính hiện được điều chỉnh theo hướng tiệm cận mức cao trong khoảng dự báo trước đó, từ 170 đến 430 triệu thùng dầu quy đổi (MMBOE).

Đáng chú ý, ngưỡng cao của phạm vi ước tính mới hiện đã vượt mức 430 MMBOE. Bên cạnh đó, kết quả tích cực từ vỉa chứa nông mang lại tiềm năng gia tăng tài nguyên, vốn chưa được tính đến trong các ước tính trước đây.

“Đây là thời điểm then chốt đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam,” ông Eric Hambly, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Murphy Oil, cho biết trong thông cáo báo chí. Theo lãnh đạo Murphy, thành công của giếng HSV-2X không chỉ củng cố tính thương mại của mỏ Hải Sư Vàng mà còn tạo nền tảng cho một chương trình phát triển mỏ bài bản và dài hạn trong thời gian tới. Murphy cũng khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác và Chính phủ Việt Nam nhằm khai thác tối đa tiềm năng của dự án.

Sau giếng HSV-2X, Murphy Oil dự kiến tiếp tục chiến dịch thẩm định với hai giếng khoan bổ sung, gồm giếng HSV-3X tại Lô 15-1/05 và giếng HSV-4X tại Lô 15-2/17. Các giếng này nhằm mục tiêu xác định rõ hơn quy mô mỏ, đặc tính vỉa chứa và tiềm năng gia tăng trữ lượng. Tập đoàn đồng thời tái khẳng định kế hoạch chi tiêu vốn cho năm 2026 trong khoảng 1,1–1,3 tỷ USD.

Về cơ cấu tham gia dự án, các công ty con của Murphy hiện là nhà điều hành tại cả hai lô dầu khí, với tỷ lệ lợi ích tham gia 40% tại mỗi lô. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) nắm giữ 35% lợi ích, trong khi SK Earthon Co. sở hữu 25% còn lại.

Với vốn hóa thị trường khoảng 4,36 tỷ USD và ghi nhận lợi nhuận trong 12 tháng qua, theo dữ liệu của InvestingPro, Murphy Oil đang cho thấy tham vọng củng cố vị thế tại thị trường dầu khí ngoài khơi Việt Nam.