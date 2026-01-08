Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Omoda & Jaecoo tiếp tục 'chơi lớn': Một mẫu xe giảm 110% phí trước bạ, quyết đua doanh số ngay từ đầu năm

Mức giảm giá mạnh này cũng phù hợp với quyết tâm muốn đánh chiếm thị phần lớn trong năm 2026 của thương hiệu Trung Quốc.

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa phát đi thông báo về chương trình khuyến mại đầu năm dành cho 2 dòng xe của hãng là Omoda C5 và Jaecoo J7.

Theo đó, khách mua mẫu SUV đô thị Omoda C5 sẽ nhận ưu đãi 110% phí trước bạ, miễn phí bảo dưỡng trong 5 năm (hoặc 50.000 km) kèm ưu đãi trả góp. Với mức ưu đãi này, giá bán của Omoda C5 giảm về từ 479 triệu đồng đến 595 triệu đồng, tương ứng mức giảm 69-73,5 triệu đồng. Mức giá sau khuyến mại đưa Omoda C5 về ngang ngửa một số mẫu SUV đô thị ở phân khúc dưới như Toyota Raize, Kia Sonet hay Suzuki Fronx.

Trong khi đó, mẫu SUV cỡ C Jaecoo J7 phiên bản Flasgship nhận ưu đãi 90% phí trước bạ, đưa giá bán xuống còn 729 triệu đồng. Riêng bản PHEV, khách sẽ được tặng thêm bộ quà tặng trị giá 45 triệu đồng. Giá bán của Jaecoo J7 PHEV hiện ở mức 879 triệu đồng.

Gia nhập thị trường từ 2024, Omoda & Jaecoo đang bày tỏ tham vọng mạnh mẽ trở thành thương hiệu ô tô Trung Quốc số 1 tại Việt Nam, xa hơn là vị trí top 3 toàn thị trường vào năm 2030.

Omoda & Jaecoo tiếp tục 'chơi lớn': Một mẫu xe giảm 110% phí trước bạ, quyết đua doanh số ngay từ đầu năm - Ảnh 2.

Thương hiệu này dự kiến tung ra 16 sản phẩm mới (tính tất cả phiên bản) trong năm 2026, với mục tiêu cán mốc 10.000 xe bán ra.

Mới đây, hãng cũng đã đem trưng bày 2 mẫu xe mới tại một sự kiện trong nước là Omoda C7 và Jaecoo J6. Từ khoảng 40 đại lý hiện có, hãng đặt mục tiêu nâng lên 75 điểm báo vào năm 2026.

Thương hiệu này cũng đang gấp rút hoàn thiện nhà máy đặt tại Hưng Yên, dự kiến xuất xưởng những chiếc xe đầu tiên ngay trong năm nay.


Đức Nam

