Các ông lớn "mạnh tay" ngay từ đầu năm

Thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2026 được dự báo sẽ bước vào một giai đoạn cạnh tranh gay gắt chưa từng có giữa các thương hiệu. Ngay từ những ngày đầu tháng 1, các động thái kích cầu mạnh mẽ từ các doanh nghiệp đầu ngành đã cho thấy sự quyết tâm trong việc chiếm lĩnh thị phần.

Dấu hiệu rõ nét nhất cho dự báo này chính là việc hai thương hiệu nắm giữ thị phần lớn nhất hiện nay là VinFast và Toyota cùng lúc công bố các gói ưu đãi ở mức kỷ lục.

Toyota Việt Nam tập trung hỗ trợ chi phí lăn bánh và củng cố cam kết về chất lượng dài hạn cho người sử dụng. Cụ thể, hãng xe Nhật Bản áp dụng mức hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ cho bộ đôi xe gia đình Veloz Cross và Avanza Premio. Đối với các dòng xe sedan và SUV đô thị phổ thông như Vios hay Yaris Cross, khách hàng cũng nhận được mức hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Mẫu xe Toyota Veloz được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, Toyota gây chú ý khi chính thức nâng thời gian bảo hành chính hãng lên đến 10 năm cho các mẫu xe mới, kết hợp cùng gói lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 3,49% mỗi năm thông qua Công ty Tài chính Toyota.

Trong khi đó, VinFast đẩy mạnh chiến dịch mang tên "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" với những điều kiện sở hữu xe đột phá về mặt tài chính. Hãng xe điện Việt Nam triển khai chính sách mua xe với vốn đối ứng 0 đồng, cho phép người tiêu dùng vay 100% giá trị xe từ các ngân hàng đối tác mà không cần thanh toán trước.

Ngoài việc hỗ trợ tài chính, VinFast còn giảm trực tiếp giá bán từ 6% đến 10% tùy theo từng dòng xe cụ thể từ VF 3 đến VF 9. Một ưu đãi đáng kể khác giúp tối ưu chi phí vận hành cho khách hàng là chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green. Thời hạn miễn phí này kéo dài đến hết tháng 6/2027 đối với ô tô và tháng 5/2027 đối với xe máy điện.

VinFast mạnh tay nhất với ưu đãi "0 đồng" khuyến khích người dân chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Những động thái này cho thấy nỗ lực của cả hai hãng xe trong việc giảm rào cản tài chính ban đầu và mang lại sự an tâm tối đa cho người mua xe trong giai đoạn thị trường đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ.

Sau VinFast, Toyota, thương hiệu top 3 thị trường là Hyundai cũng không đứng ngoài cuộc. 2 mẫu xe đầu bảng của hãng là Santa Fe và Palisade được giảm giá lần lượt là 220 triệu và 200 đồng. Các mẫu xe khác như: Stargazer được giảm mạnh nhất 96 triệu đồng. Accent, Tucson và Creta lần lượt nhận mức hỗ trợ 64 triệu, 58 triệu và 50 triệu đồng. Toàn bộ danh mục sản phẩm đều được hãng xe Hàn Quốc gia hạn bảo hành lên mức 8 năm hoặc 120.000 km.

Việc các doanh nghiệp vốn có vị thế vững chắc phải tung ra những quân bài chiến lược về tài chính và giá bán ngay từ tháng đầu năm là minh chứng cho một cuộc chạy đua vũ trang về dịch vụ.

Lý do là gì và ai sẽ hưởng lợi?

Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt này có lẽ xuất phát từ việc Việt Nam đang trở thành một thị trường xe hơi giàu tiềm năng bậc nhất trong khu vực. Tính đến tháng 11 năm vừa qua, tổng lượng xe bán ra đã đạt 522.644 xe, chính thức vượt qua kỷ lục 509.141 xe thiết lập vào năm 2022.

Quy mô thị trường mở rộng không chỉ tạo ra cơ hội mà còn biến Việt Nam thành "miếng bánh" hấp dẫn mà bất kỳ hãng xe nào cũng muốn cạnh tranh thị phần. Khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các hãng xe phải nỗ lực tối đa để trở thành lựa chọn ưu tiên trong tâm trí khách hàng.

Hãng xe điện VinFast đang tăng tốc mạnh mẽ nhằm mở rộng thị phần.

Nguyên nhân thứ hai nằm ở sự thay đổi trật tự vị thế giữa các hãng xe trong nước. Hiện tại, VinFast đã vươn lên trở thành hãng xe có doanh số lớn nhất toàn thị trường Việt Nam.

Cụ thể, hãng xe điện Việt Nam đã bán được 147.450 xe, tính từ đầu năm đến tháng 11/2025, chiếm 28,2% thị phần. Con số này không chỉ vượt trội so với các hãng xe khác mà còn bỏ xa thương hiệu đứng thứ hai là Toyota, khi hãng xe Nhật Bản mới đạt hơn 63.625 xe tính đến hết tháng 11/2025.

Để bảo vệ vị thế dẫn đầu này, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tung hàng loạt các chính sách bán hàng đột phá. Trong khi đó, Toyota cùng các hãng xe xăng truyền thống khác đang đứng trước áp lực phải giành lại thị phần đã mất vào tay xe điện.

2 mẫu xe VinFast VF3 và Limo Green đều đang có doanh số dẫn đầu phân khúc.

Cuộc đối đầu giữa một bên là tân vương đang lên và một bên là những "cựu vương" giàu kinh nghiệm tạo nên một thế trận giằng co quyết liệt.

Nguyên nhân thứ ba khiến áp lực cạnh tranh tăng cao đến từ sự đổ bộ ồ ạt của các thương hiệu xe hơi Trung Quốc vào thị trường Việt Nam. Các hãng xe như: Geely, BYD, Omoda & Jaecoo, Lynk&Co…vv đang tấn công mạnh vào nhiều phân khúc khác nhau với lợi thế về công nghệ và giá thành cạnh tranh.

Riêng Omoda & Jaecoo đang tăng tốc xây dựng nhà máy ở Việt Nam. Trong năm 2026, hãng sẽ ra mắt 16 dòng sản phẩm mới, chủ yếu là dòng xe xanh (EV, HEV, PHEV). Với Geely, hãng xe này chủ yếu đầu tư vào mở rộng hệ thống đại lý, tính đến hết năm 2025, hãng đã có 47 đại lý 3S trên toàn quốc.

Hãng xe Trung Quốc Geely đã mở rộng đến 47 đại lý 3s trong năm 2025, khẳng định mục tiêu bền vững ở thị trường xe hơi Việt Nam.

Tuy doanh số bán hàng của nhóm này chưa cao, nhưng với sự hiện diện và đầu tư nghiêm túc, các hãng xe Trung Quốc đang góp phần buộc những hãng xe Hàn, Nhật phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Nếu không tung ra các chương trình ưu đãi đủ mạnh, các hãng xe lớn sẽ đối mặt với nguy cơ bị mất thị phần vào tay đối thủ mới nổi.

Tựu trung lại, sự kết hợp giữa tiềm năng thị trường lớn, cuộc chiến giành lại vị thế của các hãng xe truyền thống và áp lực từ các thương hiệu mới đã đẩy thị trường ô tô Việt Nam vào một guồng quay cạnh tranh. Những chương trình ưu đãi trong tháng 1/2026 chỉ là phát súng mở màn cho một năm đầy biến động. Người tiêu dùng sẽ là đối tượng được hưởng lợi nhất trong cuộc đua này khi có nhiều lựa chọn hơn với chi phí sở hữu xe ngày càng tối ưu.

Tuy nhiên, đối với các nhà sản xuất, năm 2026 sẽ là một bài kiểm tra thực sự về năng lực tài chính và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.