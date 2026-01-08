Ảnh minh họa

Một mỏ khí đốt từng bị bỏ quên ở miền đông nước Đức đang bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của thị trường hàng hóa và ngành năng lượng sạch châu Âu. Bên dưới vùng đồng bằng Altmark, thuộc bang Saxony-Anhalt, các nhà khoa học đã xác nhận sự tồn tại của một nguồn tài nguyên lithium quy mô rất lớn, được đánh giá có thể định hình lại chuỗi cung ứng pin của khu vực trong thập kỷ tới.

Theo dữ liệu do Neptune Energy công bố, lượng lithium được phát hiện trong nước muối tại lưu vực Altmark có trữ lượng ước tính khoảng 43 triệu tấn lithium cacbonat. Con số này đã được tổ chức đánh giá độc lập Sproule ERCE xác nhận theo tiêu chuẩn quốc tế CIM/NI 43-101. Nếu được phát triển thương mại, Altmark sẽ nằm trong nhóm những mỏ lithium tập trung lớn nhất thế giới tại một địa điểm duy nhất.

Altmark vốn là khu vực khai thác khí đốt lâu đời của Đức. Trong quá trình vận hành, lượng nước muối được bơm lên từ các tầng sâu từng được xem là sản phẩm phụ không có nhiều giá trị. Tuy nhiên, các phân tích gần đây cho thấy nước muối này chứa hàm lượng lithium cao bất thường, mở ra một hướng khai thác hoàn toàn mới ngay trên nền hạ tầng khí đốt cũ.

Hiện dự án bao gồm một giấy phép sản xuất mang tên Jeetze-L và ba giấy phép thăm dò Milde AL, BL và CL. Việc tận dụng lại cơ sở hạ tầng sẵn có được đánh giá là lợi thế lớn, giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu và hạn chế tác động môi trường so với việc mở các mỏ mới hoàn toàn.

Điểm đáng chú ý của dự án Altmark là công nghệ khai thác. Thay vì các phương pháp truyền thống như mỏ lộ thiên hay ao bay hơi, Neptune Energy áp dụng công nghệ chiết xuất lithium trực tiếp (Direct Lithium Extraction – DLE). Lithium được tách trực tiếp từ nước muối sâu dưới lòng đất thông qua các hệ thống khép kín, sau đó phần nước còn lại được bơm trở lại mỏ.

Neptune Energy đã hoàn thành hai dự án thí điểm, trong đó dự án thứ hai đã sản xuất thành công lithium cacbonat đạt tiêu chuẩn pin bằng phương pháp trao đổi ion. Dự án thí điểm thứ ba, khởi động từ tháng 9/2025, tiếp tục thử nghiệm công nghệ hấp phụ. Theo đánh giá ban đầu, DLE tiêu thụ ít đất và nước hơn, rút ngắn thời gian xử lý và phù hợp với các quy định môi trường nghiêm ngặt của Đức.

Các nghiên cứu địa chất trình bày tại Hội nghị EAGE năm 2025 cho thấy nước muối giàu lithium tại Altmark nằm ở độ sâu từ 3.200 đến 4.000 mét, trong các tầng đá sa thạch và đá núi lửa. Nồng độ lithium trung bình đạt khoảng 375 mg/lít, được xem là mức thuận lợi cho khai thác bằng công nghệ DLE. Khu vực này đồng thời sở hữu tiềm năng địa nhiệt lớn, mở ra khả năng kết hợp khai thác lithium và sản xuất năng lượng nhiệt.