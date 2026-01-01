Khoan sâu 3.500m xuống đáy biển, phát hiện mỏ khí đốt chứa 75 tỷ mét khối khí, đủ dùng cho người dân cả nước trong 3,5 năm

Ảnh minh họa

Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố một phát hiện khí đốt tự nhiên được đánh giá là quan trọng tại Biển Đen, với giá trị ước tính khoảng 30 tỷ USD, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết mỏ khí đốt mới được phát hiện tại giếng Goktepe-3 có trữ lượng khoảng 75 tỷ mét khối khí tự nhiên. Theo ông Erdogan, lượng khí này đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của toàn bộ Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng khoảng 3,5 năm.

Giếng Goktepe-3 nằm tại Biển Đen, cách mỏ khí Sakarya – mỏ khí chủ lực hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 69 km. Hoạt động khoan thăm dò được thực hiện bởi tàu khoan Abdülhamid Han, một trong những tàu khoan hiện đại nhất của quốc gia này, ở độ sâu khoảng 3.500 mét dưới mực nước biển, tương đương gần 11.500 feet.

Theo thông tin được công bố, quá trình khoan thăm dò tại giếng Goktepe-3 kéo dài 50 ngày và bắt đầu từ ngày 27/3/2025. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang xem xét các phương án phát triển mỏ khí mới, trong đó có khả năng sử dụng một giàn khoan nổi nhằm đẩy nhanh quá trình khai thác thương mại trong thời gian tới.

Phát hiện mới này được Ankara xem là bước tiến đáng kể trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải nhập khẩu hơn 90% nhu cầu năng lượng, khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước biến động giá năng lượng toàn cầu và các rủi ro địa chính trị.

Mỗi năm, Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ hơn 50 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Nguồn cung hiện nay chủ yếu đến từ khí đốt nhập khẩu qua đường ống từ Nga, Azerbaijan và Iran, bên cạnh khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) được mua từ nhiều nhà cung cấp khác nhau trên thị trường quốc tế.

Song song với việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh khai thác khí đốt trong nước nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào bên ngoài. Quốc gia này đặt mục tiêu nâng sản lượng khí tự nhiên nội địa lên khoảng 20 triệu mét khối mỗi ngày vào năm 2026.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đang sản xuất khoảng 9,5 triệu mét khối khí tự nhiên mỗi ngày tại mỏ Sakarya ở Biển Đen. Nếu được phát triển đúng tiến độ, mỏ Goktepe-3 được kỳ vọng sẽ bổ sung đáng kể nguồn cung trong nước, qua đó hỗ trợ mục tiêu tự chủ năng lượng trung và dài hạn của Ankara.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, phát hiện khí đốt mới tại Biển Đen có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện vị thế đàm phán với các nhà cung cấp, đồng thời giảm áp lực chi phí nhập khẩu năng lượng đối với nền kinh tế.