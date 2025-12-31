Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc dựng hàng cọc thép khổng lồ trải rộng 1.200ha giữa biển, tạo đủ điện cho 2,6 triệu người, tiết kiệm hơn nửa triệu tấn than mỗi năm

Trung Quốc mới đây đã chính thức đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời ngoài khơi lớn nhất thế giới, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng năng lượng tái tạo và chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp. Dự án có công suất lắp đặt lên tới 1 gigawatt (GW), được xây dựng hoàn toàn ngoài khơi bờ biển thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông.

Nhà máy do Guohua Investment – đơn vị trực thuộc Tập đoàn China Energy Investment Corp (CHN Energy), một doanh nghiệp năng lượng nhà nước của Trung Quốc – phát triển. Theo thông tin từ chủ đầu tư, toàn bộ hệ thống quang điện (PV) của dự án đã được kết nối lưới điện và vận hành ở công suất tối đa vào cuối tháng 12/2025.

Công trình, có tên mã HG14, nằm cách bờ biển khoảng 8 km và trải rộng trên diện tích khoảng 1.223 ha vùng nước ven biển nông, với độ sâu từ 1 đến 4 mét. Đây là dự án điện mặt trời ngoài khơi cố định cọc đầu tiên trên thế giới đạt quy mô gigawatt và đã hoàn thành đầy đủ các hạng mục xây dựng.

Toàn bộ trang trại điện mặt trời bao gồm 2.934 giàn đỡ pin, được cố định bằng các kết cấu giàn thép ngoài khơi. Tổng cộng có 11.736 cọc thép được sử dụng để neo giữ hệ thống, bảo đảm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường khắc nghiệt như sóng lớn, thủy triều mạnh, gió cấp cao và băng biển theo mùa.

Theo ông Zhang Bo, Phó Giám đốc dự án Kenli thuộc Guohua Energy Investment, thiết kế móng cọc cố định của dự án được tối ưu để vừa đảm bảo an toàn kết cấu, vừa giảm lượng thép sử dụng hơn 10% so với các phương án truyền thống. “Công trình có thể chịu được gió mạnh cấp 11 và điều kiện băng giá mùa đông, đồng thời mang lại nhiều kinh nghiệm kỹ thuật cho các dự án điện mặt trời ngoài khơi trong tương lai”, ông cho biết.

Mỗi giàn pin có chiều dài khoảng 60 mét và rộng 35 mét. Dự án cũng đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc triển khai hệ thống cáp điện ngoài khơi 66 kilovolt (kV), kết hợp với cáp truyền tải trên bờ để vận chuyển điện năng công suất lớn và đường dài. Điện sản xuất ngoài khơi được truyền vào đất liền thông qua mạng cáp ngầm 66 kV, sau đó được nâng áp lên 220 kV tại trạm biến áp trên bờ.

Trang trại điện mặt trời HG14 sử dụng hơn 2,3 triệu tấm pin mặt trời hai mặt loại n, công suất 710 watt mỗi tấm, được lắp đặt với độ nghiêng 15 độ. Vị trí ngoài khơi giúp cải thiện hiệu suất phát điện nhờ nhiệt độ môi trường thấp hơn và khả năng phản xạ ánh sáng từ mặt nước biển.

Theo dữ liệu từ dự án, hiệu suất phát điện của nhà máy cao hơn từ 5% đến 15% so với các nhà máy điện mặt trời trên bờ có quy mô tương đương. Ngoài ra, dự án còn tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng công suất 100 MW/200 MWh, giúp nâng cao độ ổn định của lưới điện và điều hòa công suất phát.

Thiết kế kết hợp giữa truyền tải và lưu trữ năng lượng giúp tăng công suất hiệu dụng của nhà máy khoảng 20%, đồng thời giảm chi phí đơn vị khoảng 15%. Khi vận hành đầy đủ, dự án dự kiến sản xuất khoảng 1,78 terawatt-giờ (TWh) điện mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của khoảng 2,67 triệu cư dân đô thị.

CHN Energy cho biết, sản lượng điện này tương đương với việc tiết kiệm khoảng 503.800 tấn than tiêu chuẩn mỗi năm và giảm phát thải khoảng 1,34 triệu tấn CO₂. Bên cạnh mục tiêu năng lượng, dự án còn áp dụng mô hình phát triển kết hợp giữa điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng không gian biển.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, nhà máy điện mặt trời ngoài khơi tại Đông Dinh không chỉ góp phần củng cố an ninh năng lượng khu vực mà còn là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn của Trung Quốc trong những năm tới.

