Trung Quốc vượt Nhật Bản ở 1 lĩnh vực quan trọng

30-12-2025 - 14:37 PM | Thị trường

Lĩnh vực này của Trung Quốc đã vươn lên với tốc độ cực kỳ thần tốc trong vài năm qua.

Dựa trên dữ liệu tổng hợp tính đến tháng 11/2025, Nikkei China và S&P Global Mobility dự báo một sự thay đổi vị thế trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Theo đó, tổng doanh số bán hàng cả năm 2025 của các nhà sản xuất Trung Quốc ước tính sẽ đạt mức 27 triệu xe. Con số này vượt qua mức dự báo dưới 25 triệu xe của các hãng xe Nhật Bản. Nếu kết quả này được duy trì cho đến hết năm, đây sẽ là lần đầu tiên các doanh nghiệp Trung Quốc vượt mặt Nhật Bản sau hơn hai thập kỷ quốc gia Đông Á này giữ vị trí quán quân về doanh số xe hàng năm.

Số liệu dự báo trên bao gồm cả xe du lịch và xe thương mại, tính chung cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Chi tiết doanh số của từng dòng xe không được nhắc đến.

Phương pháp thống kê dựa trên quyền sở hữu doanh nghiệp và quốc tịch của thương hiệu. Đối với các đơn vị liên doanh theo tỷ lệ 50:50, doanh số sẽ được tính cho quốc gia nắm giữ thương hiệu đó. Ví dụ, xe mang thương hiệu Trung Quốc sẽ được tính vào doanh số của Trung Quốc dù được sản xuất trong liên doanh.

Các dòng xe năng lượng mới như xe điện và xe hybrid vẫn là động lực tăng trưởng chính của các hãng xe Trung Quốc.

Theo Nikkei, thành tích của các hãng xe Trung Quốc dựa trên sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nội địa và sự bứt phá của dòng xe năng lượng mới.

Thị trường trong nước dự kiến đóng góp khoảng 70% vào tổng doanh số bán hàng của các nhà sản xuất nước này. Trong đó, xe điện chạy bằng pin và xe hybrid cắm điện đang trở thành dòng sản phẩm chủ lực khi chiếm gần 60% tổng lượng xe du lịch bán ra tại Trung Quốc.

BYD lọt top 10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Hai doanh nghiệp là BYD và Geely đã ghi tên mình vào danh sách 10 nhà sản xuất ô tô hàng đầu toàn cầu về doanh số. Bên cạnh đó, thương hiệu Chery cũng nổi lên như một trong những đơn vị xuất khẩu lớn nhất với tốc độ tăng trưởng ấn tượng tại các thị trường nước ngoài.

Hoạt động xuất khẩu xe hơi của Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tại nhiều khu vực trên thế giới trong năm 2025. Tại Đông Nam Á, nơi các hãng xe Nhật Bản từng chiếm ưu thế tuyệt đối, doanh số của các hãng xe Trung Quốc dự kiến đạt khoảng 500.000 chiếc.

Tại thị trường châu Âu, các nhà sản xuất Trung Quốc được dự báo sẽ bàn giao khoảng 2,3 triệu xe. Mặc dù phải đối mặt với các chính sách thuế nhập khẩu, lượng xuất khẩu sang châu Âu vẫn tăng trưởng ổn định nhờ các dòng xe hybrid cắm điện không thuộc diện chịu thuế.

Ngoài ra, các thị trường mới nổi tại châu Phi và Mỹ Latinh cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lần lượt là 32% và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang đối mặt với xu hướng sụt giảm về sản lượng và thị phần. Dù từng đạt mức đỉnh gần 30 triệu xe vào năm 2018, nhưng doanh số toàn cầu của các hãng xe Nhật Bản trong năm 2025 được dự báo sẽ thấp hơn sản lượng của Trung Quốc.

Tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, một số thương hiệu Nhật Bản đã trải qua giai đoạn doanh số đi xuống đáng kể. Đồng thời, thị phần của các hãng xe Nhật tại thị trường Trung Quốc cũng dần bị thu hẹp trước sự cạnh tranh trực tiếp từ các nhà sản xuất nội địa

Những con số dự báo này phản ánh sự thay đổi về quy mô khối lượng trên bảng xếp hạng doanh số ô tô toàn cầu hiện nay.

Đức Minh

