Ảnh thực tế 'Su cóc' mới giá 310 triệu đồng tại Việt Nam: Nhiều trang bị an toàn, nhỏ hơn EC Van nhưng có cửa lùa, chạy 500km/bình xăng

30-12-2025 - 14:28 PM | Thị trường

Suzuki Eeco Van thế chỗ Carry Blind Van trước đây, với nhiều trang bị xịn hơn nhưng đánh đổi là không gian chở hàng hạn chế hơn.

Suzuki Việt Nam mới đưa ra thị trường mẫu xe "Su cóc" mới nhưng không phải Carry Blind Van mà là Eeco Van. Mẫu xe này vẫn có kiểu dáng "con cóc" tương tự mẫu trước đây, nhưng kích thước và thiết kế có sự khác biệt lớn.

Suzuki Eeco Van thế chỗ Carry Van trước đây tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Eeco Van sở hữu kích thước tổng thể dài 3.675 mm, rộng 1.475 mm và cao 1.825 mm, chiều dài cơ sở 2.350 mm, khoảng sáng gầm 160 mm. Kích thước này nhỏ hơn một chút so với mẫu xe điện VinFast EC Van (tổng thể 3.767 x 1.680 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm).

Cấu hình thân xe gồm 5 cửa, trong đó cửa bên hông dạng trượt nhằm thuận tiện cho việc bốc dỡ hàng hóa. "Cửa lùa" kiểu này là chi tiết mà EC Van không có.

Thiết kế cửa lùa là điểm mạnh để chở hàng trong không gian hẹp. Ảnh: Đại lý

Thiết kế ngoại thất Eeco Van long lanh hơn Carry Van với nhiều chi tiết bo tròn hơn. Xe vẫn chỉ có đèn chiếu sáng halogen, đèn hậu halogen và đèn phanh LED trên cao. Bộ mâm sắt kích thước 13 inch.

Dáng xe vẫn là "Su cóc" nhưng thiết kế hiện đại hơn Carry Blind Van. Ảnh: Đại lý

Nội thất xe đơn giản với 2 chỗ ngồi phía trước. Thiết kế bảng táp-lô và vô-lăng hiện đại hơn so với mẫu Carry Van trước đây. Xe chỉ có đồng hồ cơ học sau vô-lăng, không có màn hình giải trí. Hệ thống điều hòa, cửa kính, gương chiếu hậu đều chỉnh tay. Khoang chở hàng có kích thước dài 1.632 mm, rộng 1.309 mm và cao 1.072 mm.

Trang bị nội thất đơn giản vì xe phục vụ chở hàng. Ảnh: Đại lý

Về động cơ, Eeco sử dụng máy xăng K12N dung tích 1.197 cc, cấu hình 4 xi-lanh, 16 van. Khối động cơ này cho công suất tối đa 59,4 kW (khoảng 80 mã lực) tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 104,4 Nm tại 3.000 vòng/phút. Xe sử dụng hệ thống phun nhiên liệu đa điểm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp.

Dung tích bình xăng là 32 lít. Với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,5 lít/100 km, chiếc xe này có thể chạy được khoảng 500 km với một bình xăng đầy.

Suzuki nổi tiếng với việc làm những chiếc xe van bền bỉ. Ảnh: Đại lý

Trang bị an toàn trên Eeco Van gồm túi khí đôi phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESP, cảm biến lùi phía sau, khóa cửa trẻ em, thanh gia cố cửa và hệ thống chống trộm. Đây là điểm vượt trội hơn hẳn so với Carry Van trước đây.

Theo Khôi Nguyên

Đời sống và Pháp luật

