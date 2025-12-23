Suzuki EECO ra mắt tại Việt Nam: Tải van giá 310 triệu đối đầu VinFast EC Van

Suzuki Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe thương mại mới EECO tại thị trường Việt Nam, đánh dấu việc hãng mở rộng danh mục xe tải nhẹ. Mẫu xe tải van này được định vị phục vụ nhóm khách hàng kinh doanh, đơn vị giao nhận và doanh nghiệp hoạt động thường xuyên tại các khu vực đô thị.

Trong nhiều năm qua, Suzuki duy trì vị thế quen thuộc tại phân khúc xe tải nhẹ tại Việt Nam với các dòng sản phẩm như Carry Truck, Super Carry Pro hay Blind Van.

Theo Suzuki, sự phát triển mạnh của thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng và kinh doanh nhỏ lẻ đang tạo ra nhu cầu rõ nét đối với những phương tiện chở hàng có khả năng di chuyển linh hoạt, chi phí đầu tư và vận hành hợp lý hơn so với xe tải cỡ lớn. EECO được giới thiệu như một phương án nâng cấp từ xe máy hoặc các phương tiện chở hàng nhỏ, nhằm đáp ứng khối lượng vận chuyển ngày càng tăng.

Suzuki EECO sở hữu kích thước tổng thể dài 3.675 mm, rộng 1.475 mm và cao 1.825 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.350 mm. Thiết kế nhỏ gọn kết hợp bán kính quay đầu 4,5 m giúp xe dễ dàng xoay trở trong hẻm nhỏ, bãi đỗ chật hoặc khu dân cư đông đúc.

Xe được trang bị cấu trúc thân xe 5 cửa, trong đó hai cửa trượt bên hông hỗ trợ thao tác bốc dỡ hàng hóa nhanh chóng khi dừng sát lề đường hoặc trong không gian hạn chế.

Về khả năng chuyên chở, Suzuki EECO có tải trọng tối đa 595 kg, khối lượng toàn tải 1.540 kg, cho phép vận hành linh hoạt trong nội đô mà không bị giới hạn khung giờ như một số dòng xe tải nặng. Điều này giúp xe phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh như giao hàng thương mại điện tử, thực phẩm, thiết bị gia dụng hay dịch vụ lưu động.

EECO sử dụng động cơ xăng K12N dung tích 1,2 lít, cho công suất tối đa 59,4 kW và mô-men xoắn cực đại 104,4 Nm. Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau liên kết ba điểm được tinh chỉnh.

Ở khía cạnh an toàn, Suzuki EECO được trang bị túi khí đôi phía trước, hệ thống ABS kết hợp EBD và cân bằng điện tử ESP. Một số trang bị hỗ trợ khác gồm cảm biến lùi, thanh gia cố cửa, đèn phanh LED trên cao và hệ thống chống trộm.

Mẫu xe dự kiến được phân phối từ tháng 1/2026 với mức giá khởi điểm 310 triệu đồng.