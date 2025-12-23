Nuôi "Đệ nhất đặc sản biển" trong lồng HDPE chịu được bão cấp 12, bà con thu về trăm triệu

Một năm sau ngày thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá song bằng lồng HDPE trên biển đạt chứng nhận VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm” [thả 12.600 con giống cá song (mú trân châu) - giống lai giữa song hổ và song vua - trong tổng quy mô 630 m³ lồng HDPE] tại đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) cùng với Cát Hải (Hải Phòng), bà con đón tin vui lớn:

Tổng sản lượng thu hoạch đạt 10.736 kg. Tỷ lệ sống của cá đạt 75,8%, vượt mục tiêu đề ra; cỡ thu hoạch trung bình 1,125 kg/con; năng suất đạt 17 kg/m³, vượt 13,3% so với kế hoạch ban đầu. Về kinh tế, chi phí sản xuất giảm 10.900 đồng/kg so với nuôi đại trà. Tổng lợi nhuận đạt hơn 635 triệu đồng/630 m³, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng thông tin.

Hình ảnh về cá song (còn gọi là cá mú trân châu) nổi tiếng với chất lượng thịt thơm ngon, được xem là "Đệ nhất đặc sản biển".

"Thông qua dự án, chúng tôi đã chứng minh việc sử dụng thức ăn công nghiệp và lồng nhựa HDPE không chỉ giúp cá lớn nhanh, đạt tỷ lệ sống trên 75% mà còn giải phóng sức lao động, giảm thiểu rủi ro khi bão gió" - Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh - Trưởng phòng chuyển giao kỹ thuật thủy sản, Trung tâm Khuyến nông Hải phòng (Người trực tiếp triển khai dự án) cho biết.

Đây là một trong những thành tựu đong đếm được từ quá trình chuyển đổi sang "thủy sản xanh" của tỉnh Quảng Ninh nói riêng nhằm đẩy mạnh mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững gắn với bảo tồn di sản UNESCO.

Lồng bè HDPE trong nuôi trồng "thủy sản xanh"

Trong bối cảnh bảo vệ Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long và phát triển kinh tế biển bền vững là nhu cầu tất yếu, tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện một dự án mang tính đột phá: Thay thế hàng chục nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản làm từ xốp (styrofoam) bằng vật liệu nhựa Polyetylen mật độ cao (HDPE).

Nhờ tính năng chống chịu gió mạnh và bão tới cấp 12, lồng bè HDPE là một trong những công nghệ nuôi trồng thủy sản hiện đại được thế giới áp dụng rộng rãi.

"Cùng với việc áp dụng công nghệ Biofloc, việc chuyển sang dùng lồng HDPE đã giúp Quảng Ninh giảm thiểu chất thải và ô nhiễm môi trường biển, đẩy mạnh việc nuôi trồng gắn với bảo tồn sinh thái, đặc biệt tại Vịnh Hạ Long" - Ông Đỗ Quang Sáng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Quảng Ninh cho biết.

Hình ảnh lồng bè HDPE nuôi trồng thủy sản.

Đây là bước đi chiến lược trong kế hoạch phát triển "thủy sản xanh" của tỉnh, với diện tích nuôi trồng đạt gần 36.000 ha (tính đến năm 2025); dự kiến đóng góp 50% giá trị ngành nông nghiệp Việt Nam với tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt khoảng 180.000 tấn.

Trước đây, hàng chục nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long chủ yếu được chế tạo từ xốp – một vật liệu rẻ tiền, dễ chế tác nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro môi trường.

Xốp dễ vỡ vụn dưới tác động của sóng gió, thời tiết khắc nghiệt, dẫn đến hàng tấn mảnh vụn nhựa trôi nổi trên mặt nước, chìm xuống đáy biển. Những mảnh xốp này không phân hủy sinh học, tích tụ lâu dài, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho hệ sinh thái biển, ảnh hưởng đến san hô, sinh vật phù du và đa dạng sinh học.

Nhận thức rõ vấn đề này, Quảng Ninh đã triển khai dự án thay thế lồng bè xốp bằng vật liệu HDPE – một loại nhựa mật độ cao có độ bền vượt trội. HDPE được sản xuất với cấu trúc phân tử chặt chẽ, chống chịu tốt với tia UV, muối biển và va đập mạnh.

Lồng bè HDPE có thiết kế hình tròn hoặc vuông hiện đại, khung chắc chắn, phao nổi ổn định, tuổi thọ lên đến 20-30 năm, gấp nhiều lần so với lồng xốp chỉ sử dụng được vài năm.

Bên cạnh môi trường, thay đổi này mang lại lợi ích kinh tế to lớn. Lồng bè HDPE bền bỉ giúp giảm chi phí sửa chữa, thay thế hàng năm – một gánh nặng lớn với hộ nuôi truyền thống.

Người dân giảm rủi ro mất trắng do bão tố, dịch bệnh nhờ lồng bè chắc chắn và công nghệ kiểm soát. Sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, dễ dàng truy xuất nguồn gốc qua Blockchain, mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc...