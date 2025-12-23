Hạ tầng AI toàn cầu gặp khó vì 'khát' điện: Trung Quốc tung lời giải bằng công nghệ pin có khả năng lưu trữ điện, thống trị gần 70% thị phần toàn cầu

Theo báo cáo từ Reuters và các đơn vị phân tích thị trường, thế giới đang đứng trước một làn sóng đầu tư mới mà ở đó, pin lưu trữ (BESS) không còn là món đồ xa xỉ, mà trở thành hạ tầng bắt buộc để vận hành nền kinh tế số.﻿

Cụ thể, làn sóng đầu tư mới này bắt nguồn từ "cơn sốt" trí tuệ nhân tạo (AI). Reuter lý giải rằng, để duy trì các trung tâm dữ liệu khổng lồ hoạt động 24/7 phục vụ cho AI, các ông lớn công nghệ cần một nguồn điện lớn, bền vững. Tuy nhiên, việc chuyển dịch sang năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) lại gặp rào cản lớn về ổn định đường truyền và dòng điện.

Đây chính là lúc hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) lên ngôi. Với khả năng "sạc" khi thừa điện và "xả" khi hệ thống quá tải, BESS trở thành mảnh ghép hoàn hảo để các trung tâm dữ liệu AI vận hành xuyên suốt mà vẫn đảm bảo cam kết về năng lượng xanh.

Xuất khẩu pin hàng năm của Trung Quốc theo khu vực, giai đoạn 2018-2025.

Hiện nay, Trung Quốc vẫn đang là quốc gia đang thống trị chuỗi cung ứng pin toàn cầu. Theo số liệu gần nhất được Reuters thống kê được cho thấy, từ năm 2018 đến nay, các công ty Trung Quốc đã tăng trưởng tới 75% về lượng xuất khẩu pin lưu trữ toàn cầu. Chỉ riêng trong 10 tháng năm 2025, quốc gia này đã xuất khẩu lượng pin lưu trữ và pin xe điện trị giá hơn 66,7 tỷ USD.

Bảng xếp hạng công ty ứng pin cũng đang chứng kiến sự áp đảo tuyệt đối. Theo Infolink, trong số 6 cái tên hàng đầu thế giới, tất cả đều là đại diện Trung Quốc: CATL, HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB và REPT BATTERO. Các công ty này đã kiểm soát 68,9% tổng lượng pin lắp đặt trên toàn thế giới từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025 (theo d ữ liệu mới nhất từ SNE Research). Trong top 10, chỉ duy nhất AESC (Nhật Bản) là cái tên hiếm hoi chen chân được vào.

Trung Quốc gần như không có đối thủ trên thị trường pin toàn cầu.

Thực tế kinh doanh của các nhà cung cấp pin Trung Quốc cũng đang ở giai đoạn cực thịnh. Cụ thể, doanh số mảng pin lưu trữ của EVE Energy tăng 35,51% trong 3 quý đầu năm.﻿ REPT BATTERO cũng thiết lập kỷ lục xuất xưởng mới trong quý III.

Các nhà sản xuất pin hàng đầu như CATL và BYD không công bố số liệu riêng về lượng hàng xuất xưởng trong quý III. Mặc dù trước đây doanh thu từ lưu trữ thường thấp hơn pin xe điện, nhưng tỷ lệ này đang tăng nhanh chóng, trở thành động lực tăng trưởng mới cho cả CATL và BYD.

Trước sức nóng của thị trường các tổ chức tài chính lớn đồng loạt 'đặt cược' vào sự bùng nổ của pin lưu trữ. Nếu IEA dự báo đầu tư toàn cầu sẽ tăng 16% lên mức 66 tỷ USD ngay năm nay, thì ngân hàng UBS còn đẩy kỳ vọng xa hơn khi nâng dự báo nhu cầu lắp đặt pin lưu trữ năm 2026 sẽ tăng 25%.

Hãng tin Reuter cũng nhận định, phần lớn lợi nhuận từ việc cung cấp pin lưu trữ toàn cầu đều chảy về túi các công ty Trung Quốc, bởi họ không chỉ dẫn đầu về hệ thống mà còn thống trị việc sản xuất các thành phần cấu thành nên viên pin (cell pin).

Dù đối mặt với rào cản thuế quan từ Mỹ và EU, nhưng nhu cầu cấp bách từ hạ tầng AI và lợi thế giá rẻ được dự báo sẽ giúp pin Trung Quốc vượt qua mọi trở ngại.

Năm 2026 sẽ là năm "bùng nổ", đưa pin lưu trữ từ vị thế phụ trợ thành một ngành công nghiệp tỷ USD, đóng vai trò then chốt trong an ninh năng lượng và cuộc đua công nghệ toàn cầu.