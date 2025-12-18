Theo Car News China, CATL – tập đoàn sản xuất pin xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng hàng đầu thế giới của Trung Quốc vừa đánh dấu một bước tiến mới trong việc tự động hóa dây chuyền sản xuất.

Theo đó, doanh nghiệp này đã chính thức triển khai các dòng robot hình người tiên tiến vào quy trình chế tạo pin xe điện năng lượng mới. Hiện tại, đội ngũ công nhân robot này đã đi vào vận hành thực tế tại tổ hợp nhà máy hiện đại của CATL đặt tại Trung Châu.

Robot hình người được công ty này đặt tên là "Moz". Sự hiện diện của "Moz" không chỉ dừng lại ở mức độ tự động hóa thông thường, mà còn đánh dấu bước tiến vượt bậc của trí tuệ nhân tạo thực thể khi được hiện thực hóa trong môi trường công nghiệp hiện đại.

Theo thông tin từ CATL, robot "Moz" đã được triển khai trực tiếp vào các quy trình kiểm tra cuối dây chuyền (EOL) và kiểm tra điện trở dòng điện một chiều (DCR) – những bài thử nghiệm chức năng then chốt trước khi sản phẩm xuất xưởng.

Việc thay thế con người trong các công đoạn này là một cải tiến mang tính chiến lược. Trước đây, công nhân phải trực tiếp cắm các đầu thử nghiệm mang điện áp hàng trăm vôn vào từng vị trí cụ thể trên bộ pin xe điện một cách chính xác nhất, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến người thực hiện.

Giải pháp sử dụng robot này không chỉ loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất an toàn từ tia lửa điện cao áp mà còn khắc phục triệt để sự thiếu nhất quán về chất lượng, giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành của toàn hệ thống. "Moz" được trang bị mô hình thị giác - ngôn ngữ - hành động (VLA) tiên tiến, mẫu robot này sở hữu khả năng nhận thức môi trường và khái quát hóa nhiệm vụ mạnh mẽ, giúp nó xử lý các công việc phức tạp một cách linh hoạt.

Moz là sản phẩm được chính CATL phát triển nhằm phục vụ việc sản xuất, lắp ráp pin xe điện.

Theo đánh giá từ CATL, robot Moz thể hiện sự vượt trội rõ rệt thông qua ba thế mạnh cốt lõi về khả năng thích ứng, vận hành linh hoạt và hiệu quả thực tế.

Cụ thể, nhờ khả năng thích ứng chính xác, robot Moz có thể tự nhận biết những sai lệch về vị trí vật liệu đầu vào hoặc sự thay đổi tại các điểm kết nối, từ đó liên tục điều chỉnh tư thế hoạt động theo thời gian thực để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

Trong quá trình lắp đặt và tháo dỡ các bó dây mềm, robot thể hiện sự vận hành linh hoạt khi tự động điều tiết lực tay, đảm bảo mối nối luôn chắc chắn mà không gây ra bất kỳ hư hại nào cho linh kiện.

Chính sự kết hợp giữa công nghệ AI và cơ chế vận hành chuẩn xác này đã giúp Moz duy trì tỷ lệ kết nối thành công trên 99% trong môi trường sản xuất thực tế, đạt hiệu suất làm việc ấn tượng tương đương với một công nhân lành nghề.

Đại diện CATL cho biết: “robot Moz hiện đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong dây chuyền sản xuất của chúng tôi. Ngoài các nhiệm vụ chính, robot này còn có khả năng tự động giám sát trạng thái kết nối dây dẫn, báo cáo kịp thời các bất thường để giảm thiểu tỷ lệ lỗi và chủ động chuyển đổi linh hoạt giữa các công đoạn kiểm tra.”

Đặc biệt, khi phải sản xuất đồng thời nhiều mẫu pin xe điện khác nhau, Moz đã chứng minh được năng lực vượt trội khi giúp tăng khối lượng công việc hàng ngày lên gấp ba lần với độ ổn định tuyệt đối.

Về nguồn gốc, Moz là thành quả nghiên cứu của Spirit AI – một công ty robot thuộc hệ sinh thái của CATL. Điều thú vị là mẫu robot này được vận hành bằng chính nguồn năng lượng từ pin do CATL phát triển, minh chứng cho sự hợp tác khép kín và thành công trong chuỗi cung ứng.

Để chuyển đổi các yêu cầu sản xuất khắt khe thành thông số kỹ thuật thực tế, CATL đã phối hợp chặt chẽ với nhiều bộ phận chuyên môn nhằm xây dựng một lộ trình phát triển cân bằng giữa tầm nhìn công nghệ tương lai và khả năng thực thi thực tiễn.