'Sản vật' của Việt Nam đổ bộ Mỹ với giá siêu đắt: Thị phần bằng các đối thủ cộng lại, thế giới ngày càng khan hiếm

Theo số liệu của Cục Hải quan, tháng 11/2025, Việt Nam xuất khẩu được hơn 18 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 118 triệu USD, tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 223 nghìn tấn, trị giá 1,51 tỷ USD, giảm 5% về lượng nhưng tăng 24,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã vượt qua mốc kỷ lục 1,31 tỉ USD của cả năm 2024 và vượt dự báo trước đó 1,5 tỷ USD của năm 2025.

Các chuyên gia trong ngành dự báo, xuất khẩu hồ tiêu cả năm 2025 sẽ lập kỷ lục mới. Với đà xuất khẩu ổn định trong tháng cuối năm, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu năm 2025 dự báo sẽ cán mốc gần 1,6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tính chung 11 tháng năm 2025, giá bình quân hạt tiêu xuất khẩu đạt 6.764 USD/tấn, tăng mạnh 30,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều doanh nghiệp nhận định, thành công của ngành hạt tiêu không chỉ nhờ giá thế giới tăng, mà quan trọng hơn là nhờ nỗ lực chế biến sâu của doanh nghiệp. Việt Nam hiện vẫn là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng trong điều tiết cung – cầu và ảnh hưởng nhất định tới mặt bằng giá quốc tế.

Bức tranh "giảm lượng nhưng tăng giá trị" đang phản ánh rõ nét những nỗ lực chuyển đổi chiến lược của ngành hồ tiêu Việt Nam. Thay vì dựa vào xuất khẩu tiêu thô, các doanh nghiệp đã tập trung vào chế biến sâu, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm, giúp củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường thế giới trong bối cảnh nhiều biến động.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Hoa Kỳ đứng đầu với 50 nghìn tấn, trị giá 373 triệu USD, giảm 28% về lượng và giảm 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu sang Đức, thị trường lớn thứ hai, giảm 0,5% về lượng nhưng tăng 34,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. UAE là thị trường lớn thứ 3, chiếm 5% thị phần.

Giữa bức tranh nhiều biến động, thị trường Ấn Độ nổi lên như một điểm sáng quan trọng của hồ tiêu Việt Nam. Nhu cầu hạt tiêu tại Ấn Độ tiếp tục tăng nhanh do dân số đông, thu nhập cải thiện và sự mở rộng của ngành chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Cơ hội cho Việt Nam tại Ấn Độ càng rõ rệt khi nước này dự kiến giảm sản lượng nội địa khoảng 20% do thời tiết bất lợi. Điều này buộc các nhà nhập khẩu phải tăng mua từ bên ngoài. Việt Nam với lợi thế sản lượng dồi dào, chất lượng ổn định và năng lực chế biến cao, có khả năng tận dụng tốt cơ hội này để mở rộng thị phần.

Giới chuyên môn nhận định, biến động giá hiện nay không chỉ do yếu tố mùa vụ, mà còn chịu ảnh hưởng từ tỷ giá, chi phí logistics và tác động của khí hậu đến sản xuất. Dù giá ngắn hạn có thể giảm, song về trung và dài hạn, xu hướng giá vẫn được dự báo duy trì ở mức cao do rủi ro khí hậu và dịch bệnh trên cây trồng chưa được kiểm soát hiệu quả.



