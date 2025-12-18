Bão giá linh kiện, tín đồ của Apple sắp chịu thiệt thế nào khi mua iPhone?

Tín hiệu cảnh báo rõ ràng nhất xuất phát từ chính nội bộ Samsung. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, bộ phận sản xuất chip nhớ của tập đoàn Hàn Quốc đã chấm dứt các hợp đồng cung ứng dài hạn với mức giá ưu đãi cho bộ phận di động Samsung Mobile, thay vào đó áp dụng cơ chế định giá theo thị trường, cập nhật theo từng quý.

Động thái này khiến ngay cả mảng smartphone của Samsung cũng rơi vào thế bị động. Giới thạo tin cho biết ông TM Roh – người đứng đầu mảng di động Samsung – đang phải gấp rút tìm gặp CEO của Micron để đàm phán nguồn cung DRAM cho dòng Galaxy S26, nhằm tránh bị “ép giá” bởi chính công ty mẹ.

Trong bối cảnh đó, Apple – đối thủ lớn nhất của Samsung trên thị trường smartphone cao cấp – gần như không thể đứng ngoài cuộc. Táo khuyết hiện phụ thuộc chủ yếu vào Samsung và SK hynix cho nguồn cung DRAM trên iPhone, iPad và Mac. Vấn đề nằm ở chỗ các thỏa thuận cung ứng dài hạn (Long-Term Agreements – LTA) với mức giá ưu đãi được cho là sẽ hết hạn từ tháng 1/2026. Khi hai nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới đều rục rịch điều chỉnh giá, Apple gần như không còn nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận chi phí đầu vào cao hơn.

Các chuyên gia phân tích cho rằng Apple chỉ còn ba con đường: cắt giảm cấu hình sản phẩm (điều rất khó xảy ra với các dòng flagship), chấp nhận lợi nhuận thấp hơn (kịch bản mà cổ đông không mong muốn), hoặc chuyển phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng. Trong ba phương án này, khả năng thứ ba đang được đánh giá là thực tế nhất.

Dù Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, nhưng các dữ liệu thị trường hiện tại đều chỉ ra rằng loạt iPhone ra mắt năm 2026 – nhiều khả năng là iPhone 18 series – sẽ có mức giá khởi điểm cao hơn các thế hệ trước. Cuộc chiến giá bán lẻ của năm 2026 thực chất đã bắt đầu từ bây giờ, ngay trên các bàn đàm phán linh kiện.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi nhu cầu DRAM từ AI và trung tâm dữ liệu tăng vọt, trong khi nguồn cung ngày càng bị siết chặt. Một số nguồn tin cho rằng Samsung thậm chí sẵn sàng ưu tiên các dòng bộ nhớ có biên lợi nhuận cao, đồng thời hạn chế cung ứng cho mảng di động nội bộ. Trong bối cảnh đó, không ít chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng “mua thiết bị điện tử ngay bây giờ, nếu không muốn phải trả giá cao hơn trong tương lai gần”.

Nếu Apple buộc phải chấp nhận mặt bằng giá DRAM mới, hàng loạt sản phẩm dự kiến ra mắt trong giai đoạn 2026–2027 có thể bị ảnh hưởng, từ iPhone 18, iPhone màn hình gập, MacBook Air M5, MacBook giá rẻ cho đến MacBook Pro M6 sử dụng màn hình OLED. Nguy cơ tăng giá không còn giới hạn ở một dòng sản phẩm riêng lẻ, mà có thể lan rộng trên toàn hệ sinh thái Apple.

Dẫu vậy, Apple vẫn sở hữu hai lợi thế đáng kể. Thứ nhất là lượng tiền mặt khổng lồ, đủ để hấp thụ một phần chi phí tăng thêm trong ngắn hạn. Thứ hai là chiến lược tự chủ công nghệ. Việc tự thiết kế SoC dòng A và modem 5G đang giúp Apple tiết kiệm chi phí đáng kể. Chẳng hạn, modem 5G C1 trên iPhone 16e được ước tính giúp hãng giảm khoảng 10 USD cho mỗi thiết bị – con số rất lớn khi nhân lên hàng chục triệu máy bán ra. Trong thời gian tới, modem C2 được cho là sẽ tiếp tục xuất hiện trên các flagship mới, củng cố thêm lợi thế này.

Tuy nhiên, ngay cả với tiềm lực tài chính và công nghệ hàng đầu, Apple cũng khó có thể “đứng ngoài” cơn bão giá linh kiện đang diễn ra trên toàn cầu. Theo nhiều nguồn tin, người dùng có ý định nâng cấp iPhone trong năm 2026 nên chuẩn bị tinh thần cho một đợt tăng giá mới, có thể đến sớm ngay trong nửa đầu năm. Khi cuộc khủng hoảng DRAM vẫn chưa thấy điểm dừng, mức giá “dễ chịu” của iPhone nhiều khả năng sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ.