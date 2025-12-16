Đây là lý do tôi sẽ bỏ qua iPhone, Samsung Galaxy vào năm 2026 để 'đánh cược' vào những chiếc điện thoại Trung Quốc này

Năm mới, thế hệ điện thoại mới đang đến gần, và những cái tên quen thuộc không phải là những thứ tôi hào hứng nhất – tác giả Peter Kostadinov, Biên tập viên cao cấp của trang Phonearena viết.

Dưới đây là lược dịch bài viết: ﻿

Cả iPhone 18, Pixel 11, hay dòng Galaxy S26 sắp ra mắt đều không làm tôi phấn khích, vì chúng sẽ lại một lần nữa tái sử dụng phần cứng cũ và tập trung vào các tính năng phần mềm để thu hút người dùng tiềm năng.

Những thiết bị như Xiaomi 17 Ultra sắp ra mắt, Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra hiện đang chiếm trọn tâm trí tôi, bộ ba điện thoại mà tôi hy vọng sẽ một lần nữa đẩy giới hạn phần cứng và phần mềm của hệ sinh thái Android lên một tầm cao mới. Tôi đã chia sẻ quyết tâm năm mới 2026 của mình, đó là không sử dụng bất kỳ thiết bị nào của Apple, Samsung hay Google vì cách họ đối xử với việc nâng cấp và đổi mới giữa các thế hệ.

Đây là những thiết bị hiện đang khiến tôi hào hứng:

Xiaomi 17 Ultra

Một trong những chiếc điện thoại thú vị nhất đến từ Trung Quốc năm nay là Xiaomi 17 Pro Max, một câu trả lời đầy thách thức cho iPhone 17 Pro Max, nhưng cũng giới thiệu lại một tính năng thực sự tuyệt vời – màn hình phía sau.

Tuy nhiên, Xiaomi 17 Ultra sắp ra mắt sẽ không có màn hình phía sau hữu ích này, nhưng nó sẽ mang đến một thứ thú vị hơn nhiều đối với tôi. Hệ thống camera phía sau của điện thoại sẽ kết hợp camera chính Omnivision OV50X 50MP kích thước 1.0 inch với camera tele 200MP, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời để phóng to và cắt xén ảnh của bạn.

Dựa trên kinh nghiệm thực tế một tháng sử dụng chiếc Xiaomi 15 Ultra mà tôi đã đánh giá hồi năm 2025, Xiaomi 17 Ultra chắc chắn sẽ nằm trong top đầu về khả năng chụp ảnh và chất lượng hình ảnh, cả trong chụp ảnh tĩnh và quay video. Chiếc điện thoại này cũng sẽ đi kèm với cảm biến LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) mới, hứa hẹn mang lại dải động cao trong một lần phơi sáng duy nhất đồng thời loại bỏ nhiễu và hiện tượng nhấp nháy đèn LED khó chịu. Nghe có vẻ đầy hứa hẹn và thú vị!

Cũng có tin đồn rằng Xiaomi 17 Ultra sẽ có zoom quang học thay đổi, nhưng tôi đã từng thất vọng với những tin đồn tương tự về nhiều điện thoại khác trước đây, vì vậy tôi không nên quá hy vọng.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Xiaomi 17 Ultra có thể cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh chân dung với tiêu cự chân dung 35mm mới, cho phép cắt ảnh từ cảm biến camera chính và tích hợp các bộ lọc, hiệu ứng bokeh và ảnh động (Live Photos) mới cho ảnh chân dung. Ảnh chân dung HDR với ánh sáng ngược mạnh cũng có thể được hưởng lợi từ cảm biến LOFIC mới.

Ngoài hệ thống camera, Xiaomi 17 Ultra sẽ sở hữu màn hình phẳng, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất và pin dung lượng khoảng 7000 mAh cùng sạc nhanh 100W. Đó gần như là những tính năng mà tôi mong muốn hiện tại.

Vivo X300 Ultra

Tôi không giấu giếm sự yêu thích của mình dành cho điện thoại Vivo và hiện đang sử dụng chiếc X200 Pro hàng ngày. Chiếc điện thoại này vẫn hoạt động tốt ngay cả vào cuối năm 2025, và triển vọng Vivo nâng cấp lên một tầm cao mới với chiếc X300 Ultra sắp ra mắt thực sự rất hấp dẫn.

Vivo X200 Ultra ra mắt hồi đầu năm 2025 là một chiếc điện thoại tuyệt vời với camera thuộc hàng tốt nhất và giàu tính năng nhất mà bạn có thể tìm thấy trong năm đó.

Và Vivo X200 Ultra chắc chắn sẽ nâng tầm hơn nữa, và các tin đồn đều cho rằng nó sẽ được trang bị cảm biến 200MP. Camera chính sẽ có ống kính 35mm với cảm biến Sony LYT-901 1/1.12 inch và camera tele 85mm với cảm biến Samsung HPB 1/1.4 inch. Camera góc siêu rộng sẽ sử dụng cảm biến 50MP 1/1.28 inch và có thể được sử dụng để chụp cả cảnh góc siêu rộng và góc rộng.

Trên thực tế, nó được kỳ vọng sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên ra mắt với camera kép 200MP, và điều này sẽ đẩy khả năng chụp ảnh của nó lên một tầm cao mới.

Thật không may, trong số tất cả các thiết bị sắp ra mắt mà tôi đang rất mong chờ, dường như thông tin về mẫu điện thoại này lại ít được biết đến nhất, vì các tin đồn hầu như không đề cập đến thông số kỹ thuật và tính năng đầy đủ của nó. Chúng ta chỉ biết rằng nó có thể sẽ được trang bị viên pin silicon-carbon khoảng 7.000 mAh cùng với sạc nhanh có dây 100W. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cũng sẽ xuất hiện ở đây.

Điều thú vị nhất? Điện thoại này được đồn đoán sẽ được phát hành toàn cầu, đó là tin tuyệt vời đối với tôi! Chiếc X200 Ultra đã không được phát hành toàn cầu, và đó là điều đáng tiếc.

Oppo Find X9 Ultra

Làm thế nào để cải tiến chiếc Oppo Find X9 Pro vốn đã xuất sắc, chiếc điện thoại hội tụ đầy đủ mọi thứ trong thông số kỹ thuật? Đơn giản thôi – bằng cách cung cấp cho chúng ta nhiều hơn.

Tôi đặc biệt hào hứng muốn xem Oppo sẽ cải tiến trải nghiệm Find X9 Pro như thế nào, chiếc điện thoại mà tôi đã đánh giá gần như hoàn hảo trong bài đánh giá gần đây. Tin đồn cho rằng người dùng sẽ có một phiên bản kế nhiệm đáng chú ý của Oppo Find X8 Ultra với hệ thống bốn camera, thay thế chip Dimensity 9500 bằng Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Chúng ta cũng sẽ có bốn camera ở đây, có thể là cảm biến Sony LYT-901 200MP mới cho camera chính, một ống kính tele ngắn 200MP và ống kính tele dài 50MP, cũng như một ống kính siêu rộng 50MP. Nghe có vẻ đầy hứa hẹn, và nếu chất lượng hình ảnh tương tự như Oppo Find X9 Pro, nhưng tốt hơn, thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một điều tuyệt vời!

Chiếc điện thoại này cũng có thể sở hữu viên pin dung lượng khoảng 7.000 mAh, và mặc dù tôi hơi tiếc vì nó nhỏ hơn khoảng 500 mAh so với X9 Pro, nhưng bù lại là thêm một camera nữa. Theo tôi, điều này hoàn toàn xứng đáng, vì bạn luôn có thể sạc điện thoại nhưng không thể có thêm một camera hoàn toàn khác.

Cũng có tin đồn rằng chiếc điện thoại này sẽ được bán ra toàn cầu, đây là tin tuyệt vời đối với tôi – tôi đã thử sử dụng phiên bản Trung Quốc của Oppo Find X8 Ultra vào mùa hè này, nhưng trải nghiệm không được lý tưởng do các hạn chế theo khu vực và các tối ưu hóa quá khắt khe dành riêng cho thị trường Trung Quốc của Oppo.

Kết luận

Không thể phủ nhận rằng Trung Quốc đang dẫn đầu về đổi mới công nghệ điện thoại. Điều này đã diễn ra trong một thời gian dài và không có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy, chúng ta có thể kỳ vọng hầu hết các đổi mới phần cứng sẽ đến từ khu vực này trong tương lai gần. Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó vì nó làm cho thị trường điện thoại vốn nhàm chán và trưởng thành trở nên thú vị hơn, mặc dù trải nghiệm phần mềm tổng thể có thể không phải lúc nào cũng ở mức tốt nhất.

Tuy nhiên, tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó.