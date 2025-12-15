Khoan sâu hơn 4.000 mét dưới đáy biển, phát hiện mỏ 'vàng trắng' trữ lượng 1.600 thùng

Ngành năng lượng thượng nguồn Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận những diễn biến tích cực khi các công ty dầu khí quốc tế đẩy mạnh hoạt động thăm dò tại những lưu vực đã được phát triển, tận dụng lợi thế về hạ tầng hiện hữu để tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian triển khai. Mới đây, Tập đoàn năng lượng Eni (Italy) thông báo đã phát hiện một mỏ khí đốt quan trọng tại lưu vực Kutei, ngoài khơi bờ biển Đông Kalimantan, Indonesia – khu vực được đánh giá có tiềm năng tài nguyên lớn và điều kiện khai thác thuận lợi.

Phát hiện được thực hiện thông qua giếng thăm dò Konta-1, khoan đến độ sâu 4.575 mét trong vùng nước sâu khoảng 570 mét, cách bờ biển Đông Kalimantan khoảng 50 km. Theo Eni, kết quả thử nghiệm cho thấy mỏ khí này có tiềm năng thương mại đáng kể, với trữ lượng ước tính ban đầu khoảng 600 tỷ feet khối (bcf) khí tự nhiên, phân bố trong bốn tầng chứa cát kết thuộc kỷ Miocene.

Các thử nghiệm dòng chảy cho thấy giếng Konta-1 có thể đạt sản lượng lên tới 31 triệu feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày (MMscfd) khí tự nhiên, kèm theo khoảng 700 thùng condensate mỗi ngày từ một tầng chứa đơn lẻ. Trong kịch bản phát triển đa tầng, Eni ước tính tổng sản lượng có thể đạt khoảng 80 MMscfd khí và 1.600 thùng condensate mỗi ngày, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế tổng thể của dự án.

Eni cho biết các vỉa chứa được phát hiện có chất lượng đá tốt, đặc tính địa vật lý thuận lợi, giúp giảm rủi ro kỹ thuật so với các mục tiêu nước sâu phức tạp tại những khu vực thăm dò mới. Ngoài ra, công ty cũng lưu ý rằng các phân đoạn chứa khí bổ sung trong khu vực lân cận chưa được khoan có thể nâng tổng trữ lượng tiềm năng lên trên 1.000 tỷ feet khối.

Một lợi thế quan trọng của phát hiện này là vị trí gần các cơ sở hạ tầng dầu khí hiện hữu tại lưu vực Kutei – khu vực đã có lịch sử phát triển lâu dài của Indonesia. Khoảng cách tương đối ngắn từ mỏ đến bờ biển và các tuyến vận chuyển hiện có được đánh giá là yếu tố then chốt giúp giảm chi phí đầu tư, rút ngắn tiến độ phát triển và nâng cao tính cạnh tranh của dự án, đặc biệt trong bối cảnh thị trường LNG khu vực ngày càng cạnh tranh.

Indonesia hiện là một trong những nhà cung cấp LNG quan trọng của châu Á, với lợi thế địa lý gần các thị trường tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các phát hiện khí mới ngoài khơi không chỉ phục vụ mục tiêu xuất khẩu, mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong nước, khi nhu cầu khí đốt của Indonesia tiếp tục tăng trong quá trình chuyển dịch năng lượng và công nghiệp hóa.

Bên cạnh khí tự nhiên, sản lượng condensate từ mỏ Konta-1 được xem là nguồn bổ sung giá trị, giúp đa dạng hóa dòng doanh thu cho dự án. Condensate thường có giá bán cao hơn khí tự nhiên và có thể được tiêu thụ linh hoạt trên thị trường, qua đó cải thiện hiệu quả tài chính của các dự án thượng nguồn.

Thời điểm Eni công bố phát hiện mỏ khí mới cũng trùng với giai đoạn Indonesia đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư thượng nguồn. Chính phủ nước này đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thu hút vốn và công nghệ quốc tế, bao gồm ưu đãi thuế, điều chỉnh điều khoản hợp đồng và đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy làn sóng thăm dò mới tại các lưu vực trọng điểm, trong đó có Kutei.

Giới quan sát nhận định, phát hiện của Eni không chỉ mang ý nghĩa riêng lẻ đối với doanh nghiệp, mà còn phản ánh xu hướng chung của ngành dầu khí Đông Nam Á: tập trung vào các khu vực đã có hạ tầng, tối ưu chi phí và giảm rủi ro trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu ngày càng coi trọng tính ổn định và đa dạng hóa nguồn cung.