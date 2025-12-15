Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Nghiện nặng' dầu Nga, một quốc gia châu Á muốn mua thêm cả LNG cho 'trọn bộ'

15-12-2025 - 15:43 PM | Thị trường

'Nghiện nặng' dầu Nga, một quốc gia châu Á muốn mua thêm cả LNG cho 'trọn bộ'

Đại sứ Sri Lanka cho biết, nước này bày tỏ lo ngại về việc nguồn cung dầu bị gián đoạn và đang tiến hàng đàm phán với Nga.

Sri Lanka muốn mua thêm dầu khí của Nga.

Hãng thông tấn Nga TASS, trích lời bà Shobini Gunasekera đại sứ Sri Lanka tại Nga cho biết, Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Sri Lanka hiện đang tiến hành đàm phán với Nga về việc cung cấp khí hóa lỏng (LNG) và hiện đại hóa nhà máy lọc dầu.

"Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Sri Lanka hiện đang tiến hành đàm phán cả về khí hóa lỏng (LNG) và hiện đại hóa nhà máy lọc dầu để có thể nhận được nguồn cung dầu từ Nga một cách liên tục", bà cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TASS.

"Hiện tại vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết, nhưng các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Chúng tôi đã gửi đề nghị của mình," vị đại sứ nói thêm.

Đại sứ Sri Lanka tại Nga Shobini Gunasekera.

Dầu khí Nga đóng vai trò là nguồn cung cấp thiết yếu nhưng có tính biến động, giúp Sri Lanka đảm bảo An ninh năng lượng.

Sri Lanka bắt đầu nhập khẩu dầu thô giá rẻ từ Nga vào năm 2022 để giải quyết khủng hoảng năng lượng, với lô hàng đầu tiên 90 nghìn tấn dầu với tổng trị giá 72.6 triệu USD. Nga nhanh chóng trở thành nhà cung cấp chính, chiếm 60% dầu nhập khẩu của Sri Lanka vào thời điểm đó. ﻿

Theo số liệu thương mại gần nhất, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất chiếm hơn một nửa tổng giá trị nhập khẩu của Sri Lanka từ Nga.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Trading Economics, trong năm 2024, quốc gia Nam Á đã nhập khẩu tổng cộng 539 triệu USD hàng hóa từ Nga. Trong đó, nhập khẩu nhiên liệu khoáng, dầu, sản phẩm chưng cất đạt 296 triệu USD. ﻿

Do vậy, điều này chứng tỏ vai trò của Nga là nhà cung cấp năng lượng quan trọng và là giải pháp kinh tế cho Sri Lanka.﻿

Việc quốc gia này tiếp tục đàm phán nhập khẩu dầu và mở rộng sang khí hóa lỏng không chỉ là một quyết định thương mại mà còn là một chính sách an ninh năng lượng. Nó cho phép Tập đoàn Dầu khí Ceylon (CPC) giảm chi phí vận hành, gián tiếp ổn định giá nhiên liệu nội địa, và giữ đà phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng chứa đựng những rủi ro địa chính trị và thách thức về cơ chế thanh toán. Dù vậy, đối với Sri Lanka, dầu khí Nga không chỉ là một mặt hàng, mà còn là nguồn lực không thể thay thế trong hành trình thoát khỏi khủng hoảng của quốc gia Nam Á.

Khoan sâu 10.000 mét vào lòng đất, phát hiện mỏ đất hiếm khổng lồ, hàm lượng cao hơn cả các mỏ tại Trung Quốc

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng chục nghìn tấn hàng của Việt Nam được Nga đổ tiền mua với giá cực đắt: thuế nhập khẩu 0%, sản lượng hơn 1 triệu tấn/năm

Hàng chục nghìn tấn hàng của Việt Nam được Nga đổ tiền mua với giá cực đắt: thuế nhập khẩu 0%, sản lượng hơn 1 triệu tấn/năm Nổi bật

Khoan sâu 10.000 mét vào lòng đất, phát hiện mỏ đất hiếm khổng lồ, hàm lượng cao hơn cả các mỏ tại Trung Quốc

Khoan sâu 10.000 mét vào lòng đất, phát hiện mỏ đất hiếm khổng lồ, hàm lượng cao hơn cả các mỏ tại Trung Quốc Nổi bật

Philippines, Senegal dừng nhập khẩu, gạo Việt đang xoay trục sang những thị trường nào?

Philippines, Senegal dừng nhập khẩu, gạo Việt đang xoay trục sang những thị trường nào?

14:50 , 15/12/2025
Sản phẩm công nghệ dữ liệu được 'mở đường' để đi vào đời sống

Sản phẩm công nghệ dữ liệu được 'mở đường' để đi vào đời sống

13:51 , 15/12/2025
Không ngồi yên vì bụi mịn, 10 năm trước người Trung Quốc đã "tự làm không khí sạch" bằng cách khó tin này đây

Không ngồi yên vì bụi mịn, 10 năm trước người Trung Quốc đã "tự làm không khí sạch" bằng cách khó tin này đây

13:46 , 15/12/2025
Bỏ xa Mỹ, một công ty Trung Quốc đã ra mắt công nghệ cho phép con người điều khiển robot bằng smartphone

Bỏ xa Mỹ, một công ty Trung Quốc đã ra mắt công nghệ cho phép con người điều khiển robot bằng smartphone

11:44 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên