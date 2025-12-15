Khoan sâu 10.000 mét vào lòng đất, phát hiện mỏ đất hiếm khổng lồ, hàm lượng cao hơn cả các mỏ tại Trung Quốc

Ảnh minh họa

Một công ty khai thác mỏ có trụ sở tại bang Utah (Mỹ) vừa công bố phát hiện một mỏ khoáng sản quy mô lớn chứa các nguyên tố đất hiếm và hàng loạt kim loại chiến lược, được đánh giá là một trong những phát hiện tiềm năng quan trọng nhất tại Bắc Mỹ trong nhiều năm trở lại đây.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng khoáng sản do Trung Quốc kiểm soát. Cụ thể, Công ty Ionic Mineral Technologies (Ionic MT) cho biết, các kết quả phân tích từ dự án Silicon Ridge xác nhận sự tồn tại của một hệ thống đất sét hấp phụ ion (Ion-Adsorption Clay, IAC) giàu halloysite. Đây là dạng cấu trúc địa chất được đánh giá có lợi thế lớn so với các mỏ đá cứng truyền thống, bởi khoáng sản có thể được tách chiết bằng quy trình đơn giản hơn, tiêu tốn ít năng lượng và thân thiện với môi trường hơn.

Theo Ionic MT, các hệ thống IAC hiện đang cung cấp khoảng 35–40% tổng sản lượng đất hiếm của Trung Quốc và chiếm hơn 70% nguồn cung đất hiếm nặng trên toàn cầu – nhóm nguyên tố có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công nghệ cao, quốc phòng và năng lượng sạch. Điều đáng chú ý là Silicon Ridge không chỉ dừng lại ở mô hình IAC thông thường mà còn được mô tả là cấu hình “IAC-Plus”, phản ánh sự giàu có về khoáng chất hình thành từ các quá trình magma trong quá khứ.

Ngoài các nguyên tố đất hiếm, mỏ này còn chứa nhiều khoáng sản quan trọng khác như gali, germani, rubidi, xesi, scandium, liti, vanadi, vonfram và niobi. Đây đều là những vật liệu then chốt trong sản xuất chip bán dẫn, nam châm vĩnh cửu, hệ thống quốc phòng, pin và công nghệ năng lượng thế hệ mới.

Ông Andre Zeitoun, nhà sáng lập kiêm CEO của Ionic MT, gọi phát hiện tại Silicon Ridge là một bước ngoặt đối với an ninh tài nguyên của Mỹ. Theo ông, đây là lần hiếm hoi Mỹ có trong tay một nguồn tài nguyên trong nước vừa đa dạng, vừa sẵn sàng khai thác, lại có thể được xử lý bằng quy trình nhanh và sạch hơn đáng kể so với khai thác đá cứng truyền thống. Trong một cuộc trao đổi với Wall Street Journal, ông Zeitoun nhận định dự án này có thể là mỏ khoáng sản quan trọng nhất tại Mỹ xét về chủng loại và tiềm năng ứng dụng.

Một lợi thế đáng kể khác của Silicon Ridge là dự án đã có sẵn giấy phép khai thác, đồng thời được hậu thuẫn bởi cơ sở chế biến rộng khoảng 74.000 feet vuông tại thành phố Provo – nơi đặt trụ sở chính của Ionic MT. Theo công ty, điều này cho phép rút ngắn đáng kể thời gian chuyển từ thăm dò sang sản xuất thương mại, yếu tố thường là nút thắt lớn đối với các dự án khai khoáng tại Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, phát hiện tại Silicon Ridge là kết quả của chương trình thăm dò quy mô lớn do phòng thí nghiệm ALS Chemex đạt chứng nhận ISO thực hiện. Chương trình bao gồm việc phân tích mẫu từ 106 giếng khoan với tổng chiều dài hơn 10.000 mét cùng 35 rãnh đào trên diện tích khoảng 650 mẫu Anh. Kết quả ban đầu cho thấy hàm lượng tổng hợp các nguyên tố đất hiếm và kim loại quan trọng đạt khoảng 2.700 ppm, tương đương 0,27% – mức được đánh giá là khá cao so với nhiều mỏ IAC tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, các khoáng chất quan trọng mới chỉ được xác nhận trên khoảng 11% diện tích dự án và ở độ sâu dưới 30 mét, cho thấy dư địa mở rộng tài nguyên còn rất lớn. Dựa trên các kết quả này, Ionic MT đã bắt đầu tiến hành đánh giá kinh tế sơ bộ (PEA), với mục tiêu hoàn thành trong nửa đầu năm 2026. Công ty cũng cho biết đã hợp tác với Citigroup trong vai trò cố vấn thị trường, động thái cho thấy tham vọng thương mại hóa dự án ở quy mô lớn trong thời gian tới.