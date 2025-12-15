Thương hiệu ô tô Trung Quốc nào đang có nhiều showroom nhất Việt Nam?

Trong vài năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự gia nhập ngày càng rõ nét của các thương hiệu xe Trung Quốc. Bên cạnh câu chuyện sản phẩm và giá bán, mức độ hiện diện thông qua hệ thống showroom đang trở thành yếu tố phản ánh trực tiếp quy mô đầu tư và mức độ cam kết của các hãng tại thị trường trong nước. Ở nhóm thương hiệu Trung Quốc, sự chênh lệch về mạng lưới phân phối giữa các hãng đang dần lộ rõ.

Theo thông tin công bố từ doanh nghiệp, Omoda & Jaecoo Việt Nam hiện là thương hiệu xe Trung Quốc có hệ thống showroom lớn nhất tại Việt Nam, với khoảng 40 nhà phân phối đã đi vào hoạt động sau hơn một năm gia nhập thị trường. Con số này đưa Omoda & Jaecoo vượt lên so với phần lớn các thương hiệu Trung Quốc khác đang kinh doanh tại Việt Nam.

Để so sánh, MG là thương hiệu kinh doanh nổi bật nhất trong nhóm xe Trung Quốc hiện nay sở hữu khoảng 30 showroom còn theo một số thông tin không chính thức, BYD đã mở khoảng 36 showroom.﻿

Với việc chỉ mới gia nhập thị trường đúng 1 năm, tốc độ mở showroom của Omoda & Jaecoo không chỉ phản ánh tham vọng mở rộng, mà còn cho thấy mức độ sẵn sàng đầu tư hạ tầng ngay từ giai đoạn đầu, thay vì chỉ tập trung vào bán hàng ngắn hạn.

Một điểm đáng chú ý là các showroom của Omoda & Jaecoo được xây dựng theo mô hình tích hợp, vừa đóng vai trò điểm bán, vừa đảm nhiệm chức năng dịch vụ hậu mãi.

Theo doanh nghiệp, hệ thống này được hỗ trợ bởi hai kho phụ tùng đặt tại Đồng Nai và Hải Phòng, với mục tiêu rút ngắn thời gian cung ứng linh kiện và đảm bảo khả năng phục vụ trên phạm vi toàn quốc. Trong bối cảnh tâm lý người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn nhiều cân nhắc với xe Trung Quốc, yếu tố hậu mãi và khả năng tiếp cận dịch vụ được xem là điều kiện cần để xây dựng niềm tin lâu dài.

Ở góc độ thị trường, việc một thương hiệu mới nhanh chóng thu hút được nhiều đối tác phân phối cho thấy kỳ vọng nhất định của các nhà đầu tư trong nước.

Trên nền tảng hiện tại, Omoda & Jaecoo Việt Nam đặt mục tiêu nâng tổng số nhà phân phối lên khoảng 60 showroom trong năm 2026.

Trong năm 2026, Omoda & Jaecoo sẽ chính thức giới thiệu 16 sản phẩm mới - lượng sản phẩm được xem là cực lớn so với tốc độ ra mắt ô tô thông thường tại Việt Nam. Nhà sản xuất này cũng đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng nhà máy ở Hưng Yên, tiến tới cung cấp ra thị trường các mẫu ô tô lắp ráp nội địa để cạnh tranh mạnh mẽ hơn.