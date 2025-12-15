Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thương hiệu ô tô Trung Quốc nào đang có nhiều showroom nhất Việt Nam?

15-12-2025 - 10:34 AM | Thị trường

Cái tên này có thể gây bất ngờ bởi chỉ mới gia nhập thị trường đúng 1 năm.

Trong vài năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự gia nhập ngày càng rõ nét của các thương hiệu xe Trung Quốc. Bên cạnh câu chuyện sản phẩm và giá bán, mức độ hiện diện thông qua hệ thống showroom đang trở thành yếu tố phản ánh trực tiếp quy mô đầu tư và mức độ cam kết của các hãng tại thị trường trong nước. Ở nhóm thương hiệu Trung Quốc, sự chênh lệch về mạng lưới phân phối giữa các hãng đang dần lộ rõ.

Theo thông tin công bố từ doanh nghiệp, Omoda & Jaecoo Việt Nam hiện là thương hiệu xe Trung Quốc có hệ thống showroom lớn nhất tại Việt Nam, với khoảng 40 nhà phân phối đã đi vào hoạt động sau hơn một năm gia nhập thị trường. Con số này đưa Omoda & Jaecoo vượt lên so với phần lớn các thương hiệu Trung Quốc khác đang kinh doanh tại Việt Nam.

Để so sánh, MG là thương hiệu kinh doanh nổi bật nhất trong nhóm xe Trung Quốc hiện nay sở hữu khoảng 30 showroom còn theo một số thông tin không chính thức, BYD đã mở khoảng 36 showroom.﻿

Với việc chỉ mới gia nhập thị trường đúng 1 năm, tốc độ mở showroom của Omoda & Jaecoo không chỉ phản ánh tham vọng mở rộng, mà còn cho thấy mức độ sẵn sàng đầu tư hạ tầng ngay từ giai đoạn đầu, thay vì chỉ tập trung vào bán hàng ngắn hạn.

Một điểm đáng chú ý là các showroom của Omoda & Jaecoo được xây dựng theo mô hình tích hợp, vừa đóng vai trò điểm bán, vừa đảm nhiệm chức năng dịch vụ hậu mãi.

Theo doanh nghiệp, hệ thống này được hỗ trợ bởi hai kho phụ tùng đặt tại Đồng Nai và Hải Phòng, với mục tiêu rút ngắn thời gian cung ứng linh kiện và đảm bảo khả năng phục vụ trên phạm vi toàn quốc. Trong bối cảnh tâm lý người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn nhiều cân nhắc với xe Trung Quốc, yếu tố hậu mãi và khả năng tiếp cận dịch vụ được xem là điều kiện cần để xây dựng niềm tin lâu dài.

Ở góc độ thị trường, việc một thương hiệu mới nhanh chóng thu hút được nhiều đối tác phân phối cho thấy kỳ vọng nhất định của các nhà đầu tư trong nước.

Trên nền tảng hiện tại, Omoda & Jaecoo Việt Nam đặt mục tiêu nâng tổng số nhà phân phối lên khoảng 60 showroom trong năm 2026.

Trong năm 2026, Omoda & Jaecoo sẽ chính thức giới thiệu 16 sản phẩm mới - lượng sản phẩm được xem là cực lớn so với tốc độ ra mắt ô tô thông thường tại Việt Nam. Nhà sản xuất này cũng đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng nhà máy ở Hưng Yên, tiến tới cung cấp ra thị trường các mẫu ô tô lắp ráp nội địa để cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Omoda & Jaecoo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng chục nghìn tấn hàng của Việt Nam được Nga đổ tiền mua với giá cực đắt: thuế nhập khẩu 0%, sản lượng hơn 1 triệu tấn/năm

Hàng chục nghìn tấn hàng của Việt Nam được Nga đổ tiền mua với giá cực đắt: thuế nhập khẩu 0%, sản lượng hơn 1 triệu tấn/năm Nổi bật

Khoan sâu xuống đại dương, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng cực khủng: Có thể khai thác 22 triệu tấn dầu thô, 5 tỷ m3 khí tự nhiên

Khoan sâu xuống đại dương, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng cực khủng: Có thể khai thác 22 triệu tấn dầu thô, 5 tỷ m3 khí tự nhiên Nổi bật

Giá bạc ổn định ở mức hơn 64 triệu đồng/kg

Giá bạc ổn định ở mức hơn 64 triệu đồng/kg

10:21 , 15/12/2025
Trung Quốc siết xuất khẩu thép

Trung Quốc siết xuất khẩu thép

10:00 , 15/12/2025
Giá cà phê hôm nay 15-12: Rớt liên tục, ông trùm cà phê nói gì?

Giá cà phê hôm nay 15-12: Rớt liên tục, ông trùm cà phê nói gì?

09:34 , 15/12/2025
Người dùng iPhone cũ có tin vui

Người dùng iPhone cũ có tin vui

08:08 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên