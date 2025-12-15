Trung Quốc siết xuất khẩu thép

Trung Quốc, nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, dự định triển khai hệ thống cấp phép từ năm 2026 để điều tiết xuất khẩu kim loại này, khi lượng xuất khẩu mạnh mẽ đã làm gia tăng làn sóng bảo hộ trên toàn thế giới.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm 12/12 rằng các nhà xuất khẩu khoảng 300 mặt hàng thép sẽ phải xin giấy phép dựa trên hợp đồng xuất khẩu và chứng nhận kiểm định chất lượng sản phẩm từ nhà sản xuất.

"Một số sản phẩm thép sẽ được thêm vào danh sách hàng hóa thuộc diện quản lý giấy phép xuất khẩu có hiệu lực từ ngày 1/1/2026," tuyên bố cho biết thêm.

"Động thái này sẽ giúp duy trì sự cân bằng giữa cung, cầu và thương mại toàn cầu", Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat của mình.

Một số nhà phân tích đã hạ thấp tác động tiềm tàng đối với xuất khẩu thép trong ngắn hạn, cho rằng việc xin được giấy phép cần thiết không khó.

"Mặc dù tác động ngắn hạn là hạn chế, nhưng động thái này đặt nền móng cho các quy định nghiêm ngặt hơn trong tương lai", một nhà phân tích có trụ sở tại Thượng Hải, người yêu cầu giấu tên vì không được phép phát biểu với giới truyền thông, cho biết.

Xuất khẩu thép của Trung Quốc đã cho thấy khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên kể từ năm 2023. Lượng hàng xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm 2025 đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 107,72 triệu tấn, giữ cho tổng lượng hàng năm đang trên đà đạt mức cao kỷ lục.

Xuất khẩu thép mạnh mẽ đã phần nào giúp bù đắp cho nhu cầu nội địa suy giảm do thị trường bất động sản kéo dài.

Tuy nhiên, lượng hàng xuất khẩu gia tăng cũng khiến các quốc gia dựng lên thêm nhiều rào cản thương mại với lý do lượng hàng giá rẻ tràn vào đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất trong nước.

Ở thị trường trong nước, việc xuất khẩu ồ ạt một số sản phẩm thép bán thành phẩm như phôi thép có giá trị gia tăng thấp đã gây ra sự chỉ trích từ các bên tham gia thị trường và các hiệp hội, cho rằng đó là sự lãng phí các nguồn tài nguyên quý giá, chẳng hạn như quặng sắt.

Theo Reuters