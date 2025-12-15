Hàng chục nghìn tấn hàng của Việt Nam được Nga đổ tiền mua với giá cực đắt: thuế nhập khẩu 0%, sản lượng hơn 1 triệu tấn/năm

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 11 đạt 88 nghìn tấn, trị giá 507 triệu USD, tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng 11/2024.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt 1,40 triệu tấn, trị giá gần 8 tỷ USD, tăng 15% về lượng và tăng 61% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá xuất khẩu cà phê trong 11 tháng năm 2025 đạt trung bình 5.661 USD/tấn, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Đức duy trị vị thế là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng qua, đạt 195 nghìn tấn, trị giá 1,06 tỷ USD, tăng 37% về lượng và tăng 97% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Ý là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ hai của Việt Nam. Trong khi đó, Tây Ban Nha là thị trường lớn thứ 3. Như vậy, châu Âu tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm gần 47% tổng sản lượng và kim ngạch.

Đáng chú ý, Nga đang là một trong những thị trường tăng mạnh nhập khẩu cà phê từ Việt Nam. Trong tháng 11, Việt Nam xuất khẩu hơn 6 nghìn tấn cà phê, thu về 36 triệu USD, tăng mạnh gần 200% về lượng và 165% về kim ngạch so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng, hơn 70 nghìn tấn cà phê từ Việt Nam được nhập vào thị trường này, tương đương 407 nghìn USD, tăng 12% về lượng và tăng 54% về kim ngạch.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Nga đang hưởng lợi lớn nhờ thuế suất nhập khẩu 0% theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), kết thúc niên vụ cà phê 2024-2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025), kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt trên 8,4 tỷ USD, con số cao chưa từng có trong lịch sử ngành cà phê Việt Nam.

Cụ thể, kết thúc niên vụ, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu hơn 8,4 tỷ USD, tăng 1,8% về khối lượng và tăng 55,5% về giá trị so với niên vụ 2023-2024.

Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch mới, giá cà phê đang chịu áp lực giảm. Trên thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô giữa tháng 12 giảm về quanh mức 100.500 – 101.200 đồng/kg, thấp nhất trong hơn 4 tháng. Việc Mỹ dỡ bỏ thuế quan đối ứng với mặt hàng cà phê, đặc biệt là mức thuế 40% áp lên cà phê Brazil, cùng với việc EU hoãn thực thi quy định chống phá rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, đã gây áp lực giảm lên giá cà phê thế giới.

Năm 2025 được đánh giá là một năm thành công của ngành cà phê Việt Nam, khi hoạt động xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực, chủ yếu nhờ giá cà phê ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung cà phê toàn cầu thắt chặt. Cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường chủ lực tiếp tục được duy trì ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động xuất khẩu.

Việc từng bước cải thiện chất lượng sản phẩm cũng góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu và vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Với xu hướng này, xuất khẩu cà phê năm 2025 dự kiến đạt mức cao kỷ lục về kim ngạch, tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu nông sản của Việt Nam.