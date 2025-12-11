Sau lúa "gây bão", Việt Nam đem loại cây được ví là "vàng mười" sang trồng 2.000 ha tại Cuba

Đó là cây điều- loại cây được ví như "vàng mười" nhờ giá trị kinh tế và lợi ích sức khỏe vượt trội.

Ngày 6/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp Cuba ở thủ đô La Habana, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế Hoàng Gia Việt và Công ty nông nghiệp Alquizar – thuộc Tập đoàn doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp Artemisa (Cuba) – đã ký hợp đồng hợp tác kinh tế về trồng điều và một số cây lương thực ngắn ngày như lạc, đậu đen, đậu xanh và đậu tương.

Buổi ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Telcel Abdel González, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp nước bạn. Theo thỏa thuận, phía Việt Nam sẽ triển khai trồng điều và các cây ngắn ngày trên 2.000 ha đất tại tỉnh Artemisa. Công ty Hoàng Gia Việt chịu trách nhiệm cung cấp giống, vật tư, máy móc nông nghiệp, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; trong khi Cuba cung cấp quỹ đất, nhân lực và tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi.

Theo thông tin từ TTXVN, ông Nguyễn Khắc Hoàng – Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt cho biết điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Cuba "rất tương đồng với Việt Nam", phù hợp với nhiều cây trồng công nghiệp, trong đó cây điều được lựa chọn làm chủ lực.

"Chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi đầu tư tại Cuba vì mối quan hệ truyền thống, bền chặt giữa hai nước", ông nói.

Việt Nam ký hợp tác trồng điều tại Cuba (Ảnh: TTXVN).

Hiện Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba, với ít nhất 7 dự án đang hoạt động, tổng vốn cam kết hơn 160 triệu USD. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đã hỗ trợ Cuba đạt kết quả tích cực trong sản xuất lúa gạo, ngô, đậu tương và nuôi trồng thủy sản.

Cây điều là "vàng xanh" của nông nghiệp nhiệt đới

Cây điều từ lâu là "cứu tinh" của những vùng đất khô hạn tại Việt Nam. Nhờ bộ rễ cọc ăn sâu, khả năng chịu hạn tốt và tán rộng giúp giữ ẩm, cây điều có thể phát triển nơi nhiều loại cây khác không thể trụ vững.

Ở tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) hay khu vực Tây Nguyên, chỉ cần một mùa mưa đều đặn, vườn điều đã có thể bật lên mạnh mẽ dù ít phân bón hay nước tưới.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong năm 2024 ước đạt 730 nghìn tấn, trị giá 4,37 tỷ USD. So với năm 2023, xuất khẩu tăng 13,3% về sản lượng và 20,2% về giá trị. Giá bình quân xuất khẩu hạt điều đạt khoảng 6.003 USD/tấn, tăng 6,1%.

Cây điều có ưu thế lớn về chi phí đầu tư thấp, dễ canh tác và thị trường xuất khẩu ổn định. Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) là các thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất thế giới. Đặc biệt, nhiều hợp tác xã tại Bình Phước (cũ) đã ứng dụng công nghệ số, nâng giá trị điều chế biến lên tới 7.500 USD/tấn (tính đến tháng 6/2025).

Việc Cuba lựa chọn cây điều của Việt Nam vì: Phù hợp khí hậu nắng nóng, ít mưa; Dễ canh tác trên đất nghèo dinh dưỡng; Chi phí đầu tư thấp, phù hợp bối cảnh Cuba cần tăng sản lượng thực phẩm; Chuỗi giá trị đa dạng, dễ mở rộng chế biến.

Sự hợp tác trồng 2.000 ha điều không chỉ là dự án nông nghiệp đơn thuần, mà còn là bước mở đường đưa cây điều Việt Nam mở rộng phát triển tại Cuba, tương tự như thành công của các giống lúa trước đó. Dự án được kỳ vọng tạo động lực để thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba và tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.