Bội thu loại cam đặc sản nổi tiếng Thanh Hóa

Chính quyền địa phương đang tiếp tục mở rộng diện tích đất nông lâm nghiệp để phát triển cây ăn quả, đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến để đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, tránh việc được mùa mất giá. Cùng với đó là xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.