Bội thu loại cam đặc sản nổi tiếng Thanh Hóa

11-12-2025 - 06:44 AM | Thị trường

Những ngọn đồi cam đặc sản ở xã Vân Du, Thanh Hóa đang bước vào vụ thu hoạch với những hàng cam trĩu quả, chín vàng. Với giá cam đang ổn định, người trồng phải thuê hàng chục lao động, kịp thu hoạch để đưa sản phẩm ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Những ngày này, người trồng cam xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa﻿ đang bước vào vụ thu hoạch những vườn cam sai trĩu quả, hứa hẹn mùa bội thu.

Vùng đất Vân Du có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất thích hợp cho các loại cây ăn quả, đặc biệt cây cam. Cam nơi đây chủ yếu là cam vinh lòng vàng với hương vị đặc trưng, chua nhẹ, ngọt, trở thành đặc sản cho vùng đất này và được khách hàng ưa chuộng.

“Từ tháng 10 đến tháng 12 dương lịch hằng năm là mùa thu hoạch cam vinh lòng vàng. So với nhiều năm trước, mùa cam năm nay chất lượng tốt hơn, đặc biệt ở các vùng áp dụng quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn. Mỗi cây cam vinh cho năng suất khoảng 150kg”, ông Nguyễn Văn Chung - chủ trại cam ở xã Vân Du - cho hay.

Bước vào vụ thu hoạch, mỗi ngày các nông trại thu hoạch 30-40 tấn cam. Vào thời điểm cao điểm, có trang trại phải thuê 60-80 lao động thời vụ, tạo việc làm ổn định cho người dân quanh vùng với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng.

Hiện giá cam vinh﻿ lòng vàng tại các nông trại thuộc khu nông nghiệp công nghệ cao Vân Du có giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Lãnh đạo địa phương cho biết Vân Du hiện có hơn 250 ha cây có múi, trong đó hơn 100 ha thuộc vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trong đó các nông trại lớn như Nông trại Chung Thủy, Huy Quế, Hùng Hải... Những năm qua, các loại cây có múi, đặc biệt cây cam mang lại giá trị kinh tế, thu nhập cho nhiều hộ dân trên địa bàn.

Cam vinh lòng vàng trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân Vân Du có thu nhập ổn định.

Cảnh nhộn nhịp tại các trại cam khi thương lái đến tận nông trại thu mua, phân loại cam và vận chuyển giao thương trong và ngoài tỉnh.

So với cam vinh lòng vàng, cam đường canh cho thu hoạch muộn hơn, vào cuối tháng 12 cho đến Tết Âm lịch.

Những vườn cam vàng óng chờ thu hoạch.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục mở rộng diện tích đất nông lâm nghiệp để phát triển cây ăn quả, đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến để đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, tránh việc được mùa mất giá. Cùng với đó là xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.


Theo Phạm Trường

Tiền Phong

