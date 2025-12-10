Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo gấp tới tất cả người sở hữu ô tô trên toàn quốc

10-12-2025 - 21:18 PM | Thị trường

Người dân cần đặc biết chú ý tới những cuộc gọi liên quan đến đăng kiểm.

Liên tục nhận cuộc gọi lạ “nhắc đổi tem kiểm định”

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở Nghệ An cũng cho biết họ nhận các cuộc gọi yêu cầu phải “đổi tem kiểm định”. Một số người do thiếu cảnh giác đã làm theo hướng dẫn và bị chiếm đoạt tiền.

Trường hợp ông Lê Minh Tân (phường Trường Vinh) là ví dụ điển hình. Đối tượng mạo danh nhân viên đăng kiểm, gọi điện thông báo nếu không đổi tem, ông sẽ bị xử phạt khi lưu thông. Sau đó, chúng yêu cầu ông làm thủ tục trực tuyến và nộp “lệ phí” 6.000 đồng. Khi ông Tân chuyển khoản theo yêu cầu, đối tượng lập tức chiếm đoạt mã OTP rồi rút gần 8 triệu đồng từ tài khoản.

Lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Nghệ An khẳng định hiện không có bất kỳ chủ trương hay quy định nào về việc đổi tem đăng kiểm. Các trung tâm cũng không bao giờ gọi điện cho người dân để yêu cầu thực hiện thủ tục này.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh đăng kiểm

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các số điện thoại lạ để gọi điện trực tiếp hoặc gửi tin nhắn, tự xưng là cán bộ thuộc Cục Đăng kiểm hoặc đơn vị đăng kiểm địa phương. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc:

Cảnh báo gấp tới tất cả người sở hữu ô tô trên toàn quốc- Ảnh 1.

Nhiều nạn nhân vì lo ngại bị phạt hoặc chậm đổi tem đã chuyển tiền từ vài trăm đến vài triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng chỉ định. Tuy nhiên, sau khi giao dịch hoàn tất, người bị hại không nhận được tem đăng kiểm như cam kết, liên hệ lại thì không còn kết nối được.

Đáng chú ý, nhiều số điện thoại lừa đảo sử dụng công nghệ giả mạo số (spoofing) trông giống số tổng đài nhà nước, khiến nạn nhân dễ tin tưởng. Các trang web giả danh Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng được thiết kế với giao diện chuyên nghiệp, kèm logo, thông tin giả mạo rất khó phân biệt nếu không kiểm tra kỹ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định hiện nay không có chủ trương yêu cầu người dân đổi mẫu tem đăng kiểm đang còn hiệu lực. Mọi thông tin chính thống đều được công bố trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Khuyến cáo người dân:

Cảnh báo gấp tới tất cả người sở hữu ô tô trên toàn quốc- Ảnh 2.

Thủ đoạn lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng để đổi tem đăng kiểm là hình thức mới, tinh vi, đang lan rộng trên không gian mạng. Việc nâng cao cảnh giác và chủ động xác minh thông tin chính là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân và tài sản trong thời đại số hiện nay.

Theo Thái Hà

Thanh niên Việt

