Chi phí thực tế để "nuôi" Honda Air Blade 160 2025 mỗi tháng là bao nhiêu?

Nhắc đến Honda Air Blade 160 2025 , người dùng thường nghĩ ngay đến một mẫu xe sở hữu thiết kế hiện đại và trẻ trung. Không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cơ bản, mẫu xe này còn được đánh giá cao nhờ sự bền bỉ, ít hỏng vặt và khả năng giữ giá tốt trên thị trường.

Trên thị trường xe cũ , các phiên bản Honda Air Blade 160 lướt đời 2024 hiện đang được giao dịch nhộn nhịp trong khoảng giá 48 - 52 triệu tùy tình trạng xe. Đây là mức giá khá hấp dẫn cho những ai muốn tiết kiệm chi phí ban đầu.

Về khả năng vận hành, Honda Air Blade 160 2025 mang lại cảm giác lái khá linh hoạt và đầm chắc. Khối động cơ được trang bị trên xe hoạt động êm ái, tối ưu hóa hiệu suất, rất phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại các đô thị lớn của Việt Nam hiện nay.

Theo số liệu công bố, Honda Air Blade 160 2025 có mức tiêu thụ nhiên liệu vào khoảng 2.3 lít/100km . Đây là con số khá ấn tượng trong phân khúc.

Giả sử bạn sử dụng xe để đi làm hàng ngày với tổng quãng đường cả đi và về là 15km . Với giá xăng hiện tại khoảng 20.500đ/lít , số tiền bạn phải bỏ ra mỗi tháng chỉ rơi vào khoảng 212.175 đồng .

Tuy nhiên, con số thực tế thường sẽ cao hơn do tắc đường hoặc thói quen lái xe. Nếu mỗi tháng bạn đang đổ khoảng 300.000 đồng tiền xăng, tức là bạn đang tốn thêm 87.825 đồng so với lý thuyết.