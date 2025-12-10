CEO Ford thốt lên: 'Chúng tôi đang trong cuộc chiến sinh tử', đưa ra quyết định lịch sử nhằm cạnh tranh với đối thủ Trung Quốc

Tờ Financial Times đưa tin, Ford sẽ sản xuất xe điện cỡ nhỏ và xe van cùng Renault để hạ chi phí và tăng tốc phát triển, nhằm trụ vững trước làn sóng cạnh tranh dữ dội từ Trung Quốc tại châu Âu.

Hai hãng dự kiến ra mắt mẫu EV đầu tiên đồng phát triển vào năm 2028 và mở rộng hợp tác sang mảng xe thương mại hạng nhẹ, lĩnh vực Ford vẫn nắm thị phần mạnh trong EU.

“Chúng tôi đang trong cuộc chiến sinh tử cho chính mình, cho ngành này, và không nơi nào thể hiện rõ hơn châu Âu”, CEO Ford Jim Farley nói tại cuộc họp công bố hợp tác mới diễn ra ở Paris. “Cùng nhau, chúng tôi có thể tạo ra một cỗ máy quyền lực ở mảng xe thương mại hạng nhẹ tại châu Âu. Đây sẽ là khác biệt lớn so với các đối thủ Trung Quốc”.

Các mẫu xe cỡ nhỏ như Renault Clio hay Ford Puma được ưa chuộng ở đô thị châu Âu nhờ giá dễ tiếp cận và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng biên lợi nhuận với phiên bản thuần điện trong phân khúc này rất khó. Trong khi đó, đối thủ Trung Quốc chủ yếu tập trung vào xe nhỉnh hơn một chút.

Thỏa thuận với Renault nằm trong cuộc rà soát chiến lược nhiều năm của Ford tại châu Âu, nơi hãng gặp khó với chi phí chuyển đổi sang xe điện. Những năm gần đây, Ford đã cắt hàng nghìn việc làm tại Đức và Anh, thu hẹp danh mục xe du lịch để dồn lực cho xe van và các phân khúc sinh lời hơn.

Farley cho biết tập đoàn mất hơn một năm cân nhắc mọi phương án cho tương lai ở châu Âu trước khi quyết định bắt tay Renault. “Chúng tôi học được rất nhiều ở châu Âu và biết rằng làn sóng sắp tới sẽ là thời điểm khắc nghiệt nhất. Chúng tôi phải đối mặt với thái độ khiêm tốn”, ông nói.

Ford chọn Renault sau khi ấn tượng với tốc độ phát triển các mẫu xe điện mới như Twingo và Dacia, chỉ chưa đầy hai năm, bằng một nửa thời gian trước đây.

CEO mới của Renault, François Provost nói: “Chiến lược của chúng tôi là cạnh tranh ngang ngửa rồi vượt các đối thủ Trung Quốc ở châu Âu”.

Ford vẫn tiếp tục hợp tác với Volkswagen để đồng sản xuất xe van tại châu Âu, trong khi Renault có liên doanh riêng với Geely (Trung Quốc) ở mảng động cơ đốt trong, và duy trì liên minh lâu năm với Nissan và Mitsubishi Motors. Hai bên không bàn đến liên minh vốn; Farley bác khả năng sáp nhập, nhấn mạnh Ford là “một công ty cực kỳ độc lập”.

Ford sẽ phụ trách thiết kế các mẫu EV mới và sử dụng nền tảng xe cỡ nhỏ của Ampere (đơn vị thuộc Renault) để phát triển xe con và xe van, sản xuất tại nhà máy Douai ở Pháp.

Tập đoàn Mỹ nói thỏa thuận sẽ mang thêm vốn đầu tư vào châu Âu nhưng không nêu con số cụ thể. Trước đó, Ford đã rót 2 tỷ USD để chuyển đổi nhà máy Cologne (Đức) sang sản xuất EV.

BYD và nhiều hãng Trung Quốc đã tiến nhanh vào châu Âu với các mẫu EV và hybrid sạc ngoài giá cạnh tranh, tích hợp phần mềm tiên tiến. Tuy vậy, Provost cho rằng phân khúc xe nhỏ vẫn là “đặc sản” của châu Âu và hiện chưa phải mục tiêu chính của các đối thủ Trung Quốc.

“Tôi muốn đưa ra những quyết định cần thiết để chuẩn bị cho tương lai… và làm cùng nhau ở mức tối đa là điều rất hợp lý”, ông nói, đồng thời lưu ý cạnh tranh với Stellantis ngay trên sân nhà châu Âu.

Theo: Financial Times