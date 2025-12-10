Lần đầu tiên trong lịch sử: Sản phẩm "Made in VietNam" làm nên điều diệu kỳ ở nước bạn

Ngày 09/12/2025, máy biến áp 70MVA do EEMC thiết kế và chế tạo đã chính thức hòa lưới tại trạm Clements Gap BESS, South Australia. Các thông số vận hành cho thấy máy hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án cũng như tiêu chuẩn của Điện lực South Australia.

Thành công này tiếp tục khẳng định năng lực của EEMC trên thị trường quốc tế và đóng góp vào các dự án năng lượng sạch, phù hợp xu thế Net Zero toàn cầu.

Năm 1993, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh, tiền thân là Nhà máy Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh, chế tạo thử nghiệm thành công máy biến áp 110kV đầu tiên. So với mốc lịch sử chế tạo máy biến áp đầu tiên trên thế giới vào năm 1884, Việt Nam đã đi sau hơn 100 năm.

EEMC không chỉ là nhà sản xuất mà còn là đơn vị tiên phong trong việc làm chủ các công nghệ phức tạp, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ảnh: EEMC

Máy biến áp 70 MVA - 132/33 kV là sản phẩm thuộc hợp đồng ký giữa EEMC và khách hàng PSD/Australia. Đây là hợp đồng xuất khẩu máy biến áp đầu tiên sang thị trường này của EEMC. Sản phẩm có cấp điện áp và nhiều yêu cầu kỹ thuật cao, được đội ngũ của EEMC thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hoàn chỉnh.

EEMC đã tạo nên bước đột phá lớn khi trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam có khả năng thiết kế và chế tạo thành công máy biến áp siêu cao áp 500kV. Thành tựu này đã giúp Việt Nam gia nhập vào nhóm các quốc gia hiếm hoi trên thế giới có khả năng sản xuất sản phẩm phức tạp này. Việc làm chủ công nghệ lõi này cho phép EEMC chủ động trong sản xuất, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tối ưu hóa việc cung cấp, bảo trì thiết bị cho lưới điện quốc gia.

Chất lượng sản phẩm của EEMC được khẳng định qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như IEC-60076-11. Trong quá trình nghiệm thu, các chuyên gia Australia đã trực tiếp giám sát và thử nghiệm 18 hạng mục khác nhau, đánh giá cao chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Họ tin tưởng rằng máy biến áp của EEMC sẽ vận hành tốt tại Australia - một thị trường nổi tiếng với yêu cầu kỹ thuật cực kỳ khắt khe, đặc biệt là về độ an toàn, khả năng chịu sét và vận hành bền bỉ trong môi trường nhiệt độ cao.

Sau khi nghiệm thu, máy biến áp sẽ được vận chuyển, lắp đặt cho dự án Clements Gap BESS Substation tại Nam Úc (South Australia – SA). Thành công bước đầu của dự án hứa hẹn EEMC sẽ có nhiều sản phẩm để chinh phục không chỉ thị trường Australia mà còn nhiều quốc gia khác.