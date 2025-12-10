Doanh số ô tô tại Việt Nam tháng 11: Một hãng xe Nhật 'hụt hơi', nhiều phân khúc lao dốc doanh số

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2025 đạt 39.338 xe, bao gồm 28.557 xe du lịch, 10.273 xe thương mại và 488 xe chuyên dụng, tăng 4% so với tháng 10/2025.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, con số này lại giảm mạnh đến 11%. Doanh số bán hàng cộng dồn cả năm đến hết tháng 11/2025 chỉ tăng nhẹ 1% so với năm 2024.

THACO từng là đơn vị bán nhiều xe nhất thị trường Việt Nam.

Phân khúc xe du lịch (PC), vốn là động lực chính của thị trường, đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong tháng 11. Tổng doanh số PC đạt 24.604 xe. Phân khúc SUV là điểm sáng với mức tăng trưởng 9% so với tháng trước. Tuy nhiên, phân khúc sedan và MPV lại cùng giảm 1%. Đặc biệt, phân khúc crossover sụt giảm tới 19% so với tháng 10.

Sự sụt giảm này có liên quan trực tiếp đến hiệu suất tăng trưởng của một số hãng xe lớn như Honda (-21,7%) và Peugeot (-46,0%).

Doanh số bán hàng của từng phân khúc:

Phân khúc Doanh số (tháng 11/2025) Tỉ trọng (%) So sánh với tháng 10/2025 (%) SUV 7.971 32,40% +9% MPV 4.512 18,30% -1% Sedan 4.509 18,30% -15% Hatchback 2.573 10,50% -5% Crossover 2.411 9,80% -19%

Cụ thể, Honda chỉ bán được 1.624 xe trong tháng 11. Phân tích từ dữ liệu chi tiết cho thấy doanh số của các mẫu xe chủ lực như CR-V và HR-V không đạt kỳ vọng.

CR-V chỉ bán được 241 xe trong tháng. Con số này giảm 21% so với tháng trước và là mức doanh số thấp đối với một mẫu xe từng một thời nằm trong nhóm dẫn đầu phân khúc.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là yếu tố giá bán. Honda CR-V luôn định vị ở mức giá cao hơn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ví dụ, trong khi giá niêm yết của Mazda CX-5 (một mẫu crossover C) khởi điểm từ khoảng 749 triệu đồng, Honda CR-V lại có mức khởi điểm cao hơn đáng kể, hơn 1 tỉ đồng cho phiên bản G. Sự chênh lệch này khiến Honda gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về giá trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên các mẫu xe có giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi.

Honda CRV mẫu xe đang có doanh số bán ra tháng 11 sụt giảm tới 21% so với tháng 10.

Bên cạnh đó từ đầu tháng 11, Honda Việt Nam cũng đã tiết lộ thông tin sẽ dừng nhập khẩu xe Honda CRV e:HEV RS từ Thái Lan để chuyển sang lắp ráp trong nước. Đây là mẫu xe đang được thị trường Việt Nam đón nhận nhiệt tình. Do vậy, nguồn cung thiếu cũng có thể xem là một lý do.

Với Peugeot việc doanh số sụt giảm so với tháng trước chủ yếu đến từ định vị thương hiệu của mẫu xe này cao hơn các mẫu xe khác trong cùng phân khúc, dẫn đến giá bán của xe cũng cao hơn.

Doanh số bán hàng của từng hãng xe:

Hãng xe Doanh số (tháng 11/2025) Tỉ trọng (%) So sánh với tháng 10/2025 (%) Toyota 5.655 16,8% +0,9% Mitsubishi 5.056 15,0% +0,9% Ford 4.397 13,1% +7,1% Honda (HAC) 1.624 4,8% -21,7% Suzuki (Vnsuz) 1.071 3,2% +24,1% Isuzu 865 2,6% +16,1% Peugeot 473 1,4% -46,0%

Nhìn chung, với việc tổng doanh số xe du lịch giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường đang đối diện với những tháng cuối năm đầy thách thức. Để kích cầu mạnh mẽ hơn và giải quyết lượng hàng tồn kho, nhiều khả năng các hãng xe thành viên VAMA sẽ phải áp dụng nhiều chính sách ưu đãi mạnh tay hơn nhằm kích cầu.

Người tiêu dùng, theo đó có thể là đối tượng hưởng lợi trực tiếp. Tháng 12 này có lẽ là cơ hội vàng để người tiêu dùng sở hữu ô tô với mức giá tốt nhất trong năm.