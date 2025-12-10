Bạc tăng mạnh chưa từng thấy, mức tăng vượt xa giá vàng

Giá bạc tiếp tục leo thang mạnh mẽ, chính thức phá vỡ mức cao lịch sử mới khi vượt ngưỡng 60 USD/ounce. Dù xu hướng tăng vẫn được đánh giá là vững chắc nhờ nền tảng cung - cầu tích cực, các chuyên gia cho rằng thị trường có thể xuất hiện những đợt điều chỉnh ngắn hạn trong bối cảnh nhiều yếu tố truyền thống đang quay trở lại.

Trong phiên sáng ngày 10/12, giá bạc giao ngay đạt 61,2 USD/ounce, tăng 5% chỉ trong một ngày và cao hơn 100% so với đầu năm. Đà tăng ấn tượng này cũng khiến tỷ lệ vàng/bạc rơi xuống 69 điểm – mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021 – cho thấy bạc đang vượt trội so với vàng một cách rõ rệt.

Giá bạc thế giới bật tăng mạnh mẽ (Trading Economics)

Theo bà Suki Cooper, Trưởng phòng Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Standard Chartered, động lực tăng giá của bạc xuất phát từ những yếu tố nền tảng mạnh mẽ, từ nhu cầu công nghiệp tới dòng tiền đầu tư. Tuy nhiên, bà cảnh báo thị trường có thể chứng kiến những đợt dao động khi các yếu tố cung – cầu từng gây căng thẳng đang dần bình thường trở lại.

“Giá thuê vẫn ở mức cao nhưng đã giảm nhiều so với đợt tăng vọt hồi tháng 10,” bà Cooper nhận định. “Nhu cầu từ thị trường Ấn Độ hạ nhiệt sau mùa lễ hội và lượng dự trữ tại London đã được bổ sung. Chúng tôi cho rằng bạc có thể điều chỉnh trước khi chinh phục những đỉnh mới.”

Đà tăng chưa từng có của bạc từ cuối tháng 8 đến nay được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố: gián đoạn chuỗi cung ứng, nhu cầu công nghiệp mạnh – đặc biệt trong sản xuất năng lượng xanh – cùng sự trở lại của dòng vốn đầu tư.

Dữ liệu cho thấy lượng bạc dự trữ tại các kho lớn trên thế giới đang có xu hướng phục hồi. Lượng bạc trong kho LBMA London đã tăng thêm 1.447 tấn từ đầu năm, trong khi dự trữ tại Comex tăng 4.311 tấn. Mặc dù vậy, thị trường vẫn trong tình trạng thắt chặt tương đối khi một phần lớn nguồn dự trữ này đang được khóa trong các quỹ ETP.

“Khoảng 78% lượng bạc dự trữ tại LBMA là do các ETP nắm giữ,” bà Cooper cho biết. “Tỷ lệ này cao hơn mức 65% của cuối năm 2024, nhưng đã giảm so với mức đỉnh 83% vào tháng 9-2025 – thời điểm thị trường căng thẳng nhất.”

Trong ngắn hạn, bà Cooper đánh giá xu hướng tăng của bạc sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vốn đổ mạnh vào các sản phẩm ETP. Chỉ riêng tháng 11, lượng bạc do các ETP nắm giữ đã tăng thêm 487 tấn, và tiếp tục tăng 475 tấn trong tháng 12.

Tuy nhiên, bà lưu ý tỷ lệ vàng/bạc hiện đang ở vùng “hơi quá bán”, có thể báo hiệu một nhịp điều chỉnh ngắn trước khi thị trường xác lập xu hướng bền vững hơn. Ngoài ra, thị trường dự kiến sẽ biến động mạnh hơn khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo khoáng sản chiến lược S232 – tài liệu có thể làm rõ hơn mức độ thắt chặt nguồn cung bạc trong khu vực.﻿

Tại thị trường Việt Nam, giá bạc cũng chứng kiến đà tăng mạnh mẽ, đạt mức đỉnh mới. ﻿Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc thỏi 999 1kg có giá 61,279 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 63,173 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật ngày 10/12. Tính từ đầu năm, giá bạc thỏi trong nước đã tăng mạnh hơn 110%, vượt xa mức tăng của giá vàng nhẫn (81%).