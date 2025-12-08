Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc thỏi sáng nay ngày 8/12

08-12-2025 - 10:12 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới giữ ở mức cao.

Giá bạc thỏi sáng nay ngày 8/12 - Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.178.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.245.000 đồng/lượng (bán ra). Kim loại trắng chứng kiến mức tăng hơn 91% kể từ đầu năm.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 58.079.855 đồng/thỏi (mua vào) và 59.866.517 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:50 ngày 8/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 57,8 USD/ounce.

Giá bạc thỏi sáng nay ngày 8/12 - Ảnh 2.

Giá bạc trong tuần trước đã chứng kiến mức tăng mạnh, đạt kỷ lục mới. Tuy nhiên, giá giảm cuối tuần do gặp áp lực chốt lời.

Chỉ số PCE tháng 9 bị trì hoãn và cuộc khảo sát của Đại học Michigan cùng nhau giữ nguyên khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn và làm giảm kỳ vọng lạm phát một năm, khiến kim loại không mang lại lợi suất trở nên hấp dẫn hơn. Dữ liệu bảng lương tư nhân và số liệu sa thải của công ty đã củng cố xu hướng tuyển dụng đang chậm lại, làm tăng khả năng nới lỏng chính sách và thúc đẩy việc định giá lại nhanh chóng hỗ trợ vàng thỏi.

Nhu cầu bạc toàn cầu tăng mạnh, trong khi nguồn cung mỏ vẫn hạn chế khiến thâm hụt kéo dài nhiều năm liên tiếp. Riêng Ấn Độ đã nhập khẩu tới 60 triệu ounce bạc trong tháng 10, gấp bốn lần cùng kỳ, một phần do nước này chuẩn bị cho quy định mới cho phép dùng bạc làm tài sản thế chấp vay vốn từ ngày 1/4/2026.

Ngoài ra, nhu cầu đầu tư bạc cũng gia tăng mạnh sau khi thị trường kỳ vọng FED sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách. Dữ liệu CME cho thấy khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai bạc tiêu chuẩn tăng 22% trong tháng 11, trong khi hợp đồng siêu nhỏ tăng tới 238%.

Với nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu công nghiệp ổn định, nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng xu hướng tăng của bạc chưa kết thúc. Tuy nhiên, mức độ biến động sẽ rất lớn khi thị trường tiếp tục bị chi phối bởi kỳ vọng lãi suất và tâm lý đầu tư, đặc biệt khi bạc đã tiến vào vùng giá mà trước đây thị trường chưa từng trải nghiệm một cách ổn định.

Giá bạc tăng cao chưa từng có

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

