Thương hiệu kim loại quý vừa bắt tay với Vietinbank đưa ngành  đầu tư bạc lên ứng dụng điện thoại là ai?

Lần đầu tiên kênh đầu tư bạc xuất hiện trên nền tảng ngân hàng số đầu Việt Nam (App bank)

Ngày 1/12 vừa qua, VietinBank Gold & Jewellery (VietinGold) và Ancarat công bố triển khai giải pháp tích trữ bạc miếng và bạc thỏi trực tuyến trên nền tảng digiGOLD thuộc ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Đây là lần đầu tiên bạc vật chất chuẩn 99,9% được số hóa và giao dịch trực tiếp qua ứng dụng ngân hàng lớn tại Việt Nam, mở thêm một lựa chọn tài sản phòng thủ cho nhà đầu tư cá nhân.

Các khách hàng của Ancarat có thể mua bạc trên ứng dụng Vietinbank iPay Mobile.

Với nền tảng digiGOLD thuộc ứng dụng VietinBank iPay Mobile, khách hàng có thể mua bạc trực tuyến hoàn toàn trên ứng dụng iPay, với giá hiển thị theo thời gian thực và được cập nhật theo biến động thị trường. Các giao dịch được xác thực bằng mã OTP, diễn ra trong khung giờ 10h–16h30.

Tại phiên mở bán đầu tiên, hơn 1.000 sản phẩm bạc đã nhanh chóng hết hàng sau 2 phút. Vào chiều cùng ngày, VietinBank Gold & Jewellery mở thêm một phiên bổ sung số lượng gấp đôi cũng hết nhanh chóng.

Những con số trên là tín hiệu tích cực khi xu hướng tích lũy tài sản qua các nền tảng số đang trở nên phổ biến. Việc bán bạc trên app ngân hàng – tiếp tục mở rộng lựa chọn đầu tư dành cho nhóm người dùng yêu thích sự tiện lợi, linh hoạt và chi phí thấp.

Đặc biệt là khi DigiGOLD, nền tảng được VietinBank ra mắt trước đó, từng ghi nhận hơn 7.500 giao dịch vàng chỉ sau 20 ngày vận hành. Vì vậy, việc bổ sung bạc thành kênh đầu tư trên ứng dụng điện thoại là bước mở rộng tiếp theo nhằm đa dạng hóa danh mục tài sản số.

Thương hiệu Ancarat - 10 năm đồng hành cùng chữ An của người tiêu dùng Việt Nam

Ancarat là thương hiệu chuyên sản xuất và buôn bán các sản phẩm bạc miếng, vàng nhẫn gắn liền với người tiêu dùng Việt Nam. Cáu tên của thương hiệu này bắt nguồn từ chữ An trong cụm từ An Tâm và “Carat” trong cụm từ tiếng Anh có ý nghĩa “đá quý”.

Ancarat cung cấp sản phẩm bạc nguyên chất chuẩn quốc tế và vàng có độ tinh khiết cao. Các sản phẩm này được đảm bảo về chất lượng, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và giấy chứng nhận, đồng thời có chính sách thu đổi minh bạch.

Trong năm vừa qua, Ancarat gây tiếng vang lớn trên thị trường vàng bạc, đá quý khi tung ra hàng loạt ấn phẩm đặc biệt như Bắc Sư Tử, Nam Kim Thành, Mã Đáo Thành Công… Riêng miếng bạc Trống Đồng Đông Sơn được bán vào thời điểm Quốc Khánh Việt Nam 2/9 đã tạo nên làn sóng sưu tầm lớn, trở thành quà tặng ý nghĩa đối với những nhà đầu tư Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Anh (Chủ tịch Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat) chia sẻ, không chỉ các phiên bản bạc sưu tầm có giới hạn, sản phẩm của Ancarat đều được đầu tư một cách công phu, kỹ lưỡng. Đặc biệt, trong tương lai tất cả sản phẩm nhà Ancarat đều được đúc một hình Trống đồng như biểu trưng riêng của thương hiệu.

“Chúng tôi hiểu rõ một điều: thay đổi thì rất dễ, còn giữ vững một biểu tượng lại cần nhiều bản lĩnh hơn. Và chính sự kiên định ấy là bước khởi đầu cho hành trình dài mà chúng tôi đang theo đuổi hành trình xây dựng một bản sắc rõ ràng, sâu sắc và đầy tự hào cho bạc Việt Nam.

Ancarat chọn Trống đồng Đông Sơn làm biểu tượng nhận diện cốt lõi, khẳng định hãng đúc của Việt Nam trên bản đồ bạc thế giới tương tự gấu trúc của bạc Trung Quốc, lá phong trên Maple Leaf Canada, hay đại bàng Mỹ trên Morgan Dollar huyền thoại. Nhân rộng hình ảnh Trống đồng để khách hàng bày trong nhà, tặng biếu, tự hào lan tỏa tinh thần dân tộc. Mỗi chiếc bạc trở thành “sứ giả văn hóa” mang dấu ấn Vietnamese Spirit đi khắp năm châu”, ông Trung Anh chia sẻ thêm.

Sản phẩm Trống đồng 1 kg (trái) sắp ra mắt của Ancarat.

Trong thời gian ngắn sắp tới, Ancarat còn giới thiệu thêm ấn phẩm đặc biệt: ĐÔNG SƠN TỤ BẢO 1kg giao ngay, được bán trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Sản phẩm mang đậm giá trị văn hoá Việt Nam với hình ảnh trống đồng biểu trưng nhanh chóng thu hút khách hàng, tạo doanh thu ấn tượng trên ứng dụng. Đặc biệt đây cũng là tín hiệu tích cực khi nhà đầu tư có thể mua bán các sản phẩm bạc 1kg dễ dàng và an toàn ngay trên ứng dụng điện thoại.

Sắp tới, Ancarat sẽ phối hợp với một đơn vị thứ 3 có chức năng để lưu ký bạc vật chất cho nhà đầu tư ở xa, giúp người dùng không cần tự bảo quản nhưng vẫn sở hữu lượng bạc rõ ràng theo trọng lượng, số lượng đã mua một cách an toàn.