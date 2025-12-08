Nvidia có quá nhiều tiền

Tuần này, khi Nvidia tuyên bố sẽ mua 2 tỷ đô la cổ phần của công ty thiết kế chip Synopsys. Đây chỉ là động thái mới nhất trong chuỗi các khoản đầu tư khổng lồ được nhà sản xuất chip này công bố trong năm nay.

Nvidia cũng cho biết sẽ mua 1 tỷ đô la cổ phần của Nokia, đầu tư 5 tỷ đô la vào Intel và 10 tỷ đô la vào Anthropic - tổng là 18 tỷ đô la cam kết đầu tư từ bốn thương vụ này, chưa kể các khoản đầu tư mạo hiểm nhỏ hơn.

Con số đó thậm chí còn chưa bao gồm cam kết lớn nhất: 100 tỷ đô la để mua cổ phiếu OpenAI trong nhiều năm, mặc dù vẫn chưa có thỏa thuận chính thức, giám đốc tài chính của Nvidia, Colette Kress, cho biết hôm thứ Ba tại hội nghị Công nghệ và AI Toàn cầu của UBS.

Đó là một khoản tiền lớn và rất nhiều thương vụ, nhưng Nvidia có đủ tiền mặt để viết những tấm séc lớn.

Tính đến cuối tháng 10, Nvidia có 60,6 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn. Con số này tăng so với 13,3 tỷ đô la vào tháng 1/2023, ngay sau khi OpenAI phát hành ChatGPT. Đây được xem là cột mốc giúp chip của Nvidia trở thành sản phẩm công nghệ giá trị nhất.

Khi Nvidia chuyển mình từ một nhà sản xuất công nghệ chơi game thành công ty có giá trị nhất Hoa Kỳ, bảng cân đối kế toán của họ đã trở thành một pháo đài vững chắc, và các nhà đầu tư ngày càng tự hỏi công ty sẽ làm gì với số tiền mặt của mình.

"Chưa có công ty nào phát triển ở quy mô như chúng ta đang nói đến", CEO Jensen Huang cho biết khi được hỏi về kế hoạch sử dụng toàn bộ số tiền mặt của mình trong buổi báo cáo tài chính của Nvidia tháng trước.

Các nhà phân tích được FactSet thăm dò dự kiến công ty sẽ tạo ra 96,85 tỷ đô la dòng tiền tự do chỉ riêng trong năm nay và 576 tỷ đô la dòng tiền tự do trong ba năm tới.

Một số nhà phân tích muốn thấy Nvidia chi nhiều tiền mặt hơn cho việc mua lại cổ phiếu.

Nhà phân tích Ben Reitzes của Melius Research đã viết trong một ghi chú hôm 1/12: "Nvidia dự kiến sẽ tạo ra hơn 600 tỷ đô la dòng tiền tự do trong vài năm tới và sẽ còn rất nhiều tiền để mua lại cổ phiếu khi cần thiết".

Hội đồng quản trị công ty đã tăng quyền mua lại cổ phiếu vào tháng 8, bổ sung thêm 60 tỷ đô la vào tổng số vốn. Trong ba quý đầu năm, công ty đã chi 37 tỷ đô la cho việc mua lại cổ phiếu và trả cổ tức.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục mua lại cổ phiếu", ông Huang nói.

Huang gọi các khoản đầu tư chiến lược của công ty là "công việc thực sự quan trọng" và cho biết nếu các công ty như OpenAI phát triển, điều đó sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng AI và chip của Nvidia tăng cao.

Trong hồ sơ nộp vào tháng 10, Nvidia cho biết họ đã đầu tư 8,2 tỷ đô la vào các công ty tư nhân. Đối với Nvidia, những khoản đầu tư này đã thay thế các thương vụ mua lại.

Cho đến nay, thương vụ mua lại Mellanox với giá 7 tỷ đô la vào năm 2020 là thương vụ lớn nhất mà công ty từng thực hiện, và nó đã đặt nền móng cho các sản phẩm AI hiện tại của họ. Nhưng công ty đã gặp phải các vấn đề pháp lý khi cố gắng mua lại công ty công nghệ chip Arm với giá 40 tỷ đô la vào năm 2020.

Nvidia đã hủy bỏ thỏa thuận trước khi nó có thể hoàn tất sau khi các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh bày tỏ lo ngại về tác động của nó đối với sự cạnh tranh trong ngành chip.

Nvidia đã mua lại một số công ty nhỏ hơn trong những năm gần đây để củng cố đội ngũ kỹ thuật của mình, nhưng họ đã không hoàn tất bất kỳ thương vụ mua lại trị giá hàng tỷ đô la nào kể từ khi thỏa thuận Arm thất bại.

“Thật khó để nghĩ đến những thương vụ M&A lớn và quan trọng”, Kress phát biểu tại một hội nghị nhà đầu tư tuần này. “Tôi ước gì có một thương vụ như vậy, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng.”