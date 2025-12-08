Ảnh minh họa

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 10/2025, cả nước nhập khẩu hơn 374 nghìn tấn khí đốt hóa lỏng với trị giá hơn 208 triệu USD, tăng 40% về lượng lẫn kim ngạch so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 10 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu hơn 2,7 triệu tấn khí đốt hóa lỏng, trị giá hơn 1,7 tỷ USD, tăng 5% về lượng nhưng giảm 1,28% về kim ngạch so với 10T/2025.

Giá nhập khẩu bình quân 609 USD/tấn, tương ứng mức giảm 6%.

Xét về thị trường, Việt Nam nhập khẩu khí đốt hóa lỏng nhiều nhất từ 3 thị trường: Malaysia, Qatar và Trung Quốc; trong đó, Malaysia là thị trường lớn nhất.

Cụ thể, trong tháng 10/2025 nhập khẩu từ thị trường đạt 63.536 tấn, tương đương trên 37,07 triệu USD, so với tháng 10/2024 tăng mạnh 259% về lượng, tăng 178,26% về kim ngạch. Tính chung 10 đầu năm, nước ta đã nhập khẩu hơn 503 nghìn tấn khí đốt hóa lỏng từ thị trường Malaysia, tương đương gần 328,83 triệu USD, tăng 66% về lượng nhưng giảm 2% về kim ngạch. Giá bình quân 653 USD/tấn, tương ứng giảm 2%.

Trung Quốc vượt Qatar trở thành thị trường nhập khẩu khí đốt hóa lỏng lớn thứ 2 của Việt Nam với hơn 249 nghìn tấn, trị giá hơn 165 triệu USD, giảm 2% về lượng và giảm gần 9% về kim ngạch so với cùng kỳ. Giá bình quân 665 USD/tấn, giảm 7%.

Tiếp theo là thị trường Qatar, trong 10 tháng năm 2025 nước ta nhập khẩu 261.092 tấn khí đốt hóa lỏng từ Qatar trị giá gần 162,4 triệu USD, giá 622 USD/tấn, giảm mạnh 54,55% về lượng, giảm 54,28% về kim ngạch nhưng tăng nhẹ 0,6% về giá so với 10 tháng năm 2024.

Năm ngoái, nước ta nhập khẩu trên 3,1 triệu tấn khí đốt hóa lỏng, trị giá 2,04 tỷ USD, tăng 24% về lượng và tăng 31,5% về trị giá so với năm 2023.

Khí đốt hóa lỏng chủ yếu được dùng để chiết nạp vào bình chứa phục vụ cho nhu cầu dân sinh như sưởi ấm, nấu ăn, công nghiệp, sử dụng trong xe cộ, chất làm lạnh...

Nhu cầu nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LPG và LNG) của Việt Nam tăng mạnh để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong nước (chỉ đáp ứng khoảng 60%). Dự kiến nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là LNG, để phục vụ dân sinh, công nghiệp, và chuyển đổi năng lượng, với các nguồn nhập khẩu chính từ Malaysia, Trung Quốc, UAE,... hướng tới đa dạng hóa và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nghiên cứu của Wood Mackenzie cho thấy nhu cầu khí đốt của Việt Nam sẽ tăng 12% mỗi năm và đạt mức tiêu thụ gấp ba lần vào giữa những năm 2030, trong khi nguồn cung nội địa đang giảm dần. Các hợp đồng dài hạn về khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) được xem là giải pháp cần thiết để bảo đảm sự ổn định về giá và nguồn cung năng lượng.

Ngành điện lực được dự đoán sẽ tiếp tục là ngành tiêu thụ khí đốt lớn nhất với 14% sản lượng điện dự kiến được cung cấp từ khí đốt vào năm 2030, chiếm phần lớn nhu cầu năng lượng. Đến năm 2050, ngành điện lực vẫn là nguồn tiêu thụ khí đốt lớn nhất để duy trì cung cấp điện ổn định cho cả nước. Điều này khẳng định vai trò thiết yếu của khí đốt trong cơ cấu năng lượng quốc gia.