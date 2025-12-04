Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc hôm nay neo ở mức cao

04-12-2025 - 10:25 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới duy trì ổn định.

Giá bạc hôm nay neo ở mức cao - Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán ra). Kim loại trắng hôm nay rời đỉnh nhưng vẫn duy trì ở mức cao, tăng hơn 100% kể từ đầu năm.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 58.559.854 đồng/thỏi (mua vào) và 60.373.182 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:19 ngày 4/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 58,5 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay neo ở mức cao - Ảnh 2.

Giá bạc giữ quanh mức 58 USD/ounce vào thứ Tư (3/12), gần mức cao kỷ lục và tăng khoảng 100% từ đầu năm đến nay. Diễn biến này cho thấy thị trường kim loại quý tiếp tục chịu tác động từ hoạt động chốt lời ngắn hạn của các nhà đầu tư, nhất là sau giai đoạn tăng mạnh trước đó nhờ kỳ vọng vào chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương lớn.

Dữ liệu cho thấy các quỹ ETF được hỗ trợ bằng bạc đã bổ sung khoảng 200 tấn vào 2/12, nâng tổng lượng bạc nắm giữ lên mức cao nhất kể từ năm 2022 trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ. Khối lượng bạc kỷ lục cũng đã được chuyển đến London vào tháng trước, khiến nguồn cung tại các trung tâm khác bị thắt chặt, trong khi lượng bạc tồn kho tại các kho của Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Trong khi đó, Fed được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, và thị trường cũng dự đoán sẽ có thêm ba đợt cắt giảm lãi suất nữa, mỗi lần 0,25 điểm cơ bản, trong năm tới.

Giá bạc tăng vọt, liên tiếp lập đỉnh mới

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia liên tục săn lùng một mặt hàng của Việt Nam nhiều năm liên tiếp: Nước ta sản xuất 8 triệu tấn mỗi năm, vừa thu về hơn 700 triệu USD

Campuchia liên tục săn lùng một mặt hàng của Việt Nam nhiều năm liên tiếp: Nước ta sản xuất 8 triệu tấn mỗi năm, vừa thu về hơn 700 triệu USD Nổi bật

K+ đóng cửa: Năm 2026, người Việt xem Ngoại hạng Anh và Cúp C1 trên kênh nào?

K+ đóng cửa: Năm 2026, người Việt xem Ngoại hạng Anh và Cúp C1 trên kênh nào? Nổi bật

Honda Dream NCX 2026 đầu tiên về Việt Nam: Giá hơn 100 triệu đồng, ngang 2 chiếc SH

Honda Dream NCX 2026 đầu tiên về Việt Nam: Giá hơn 100 triệu đồng, ngang 2 chiếc SH

09:20 , 04/12/2025
Hàng trăm xe Porsche tại Nga ngừng hoạt động một cách bí ẩn

Hàng trăm xe Porsche tại Nga ngừng hoạt động một cách bí ẩn

09:08 , 04/12/2025
CĐM thi nhau trổ tài thiết kế loạt xe VinFast lạ dự kiến sắp xuất hiện: 'Nếu xe thật giống bản dựng, ra đường chắc bị nhầm là Rolls-Royce ngay'

CĐM thi nhau trổ tài thiết kế loạt xe VinFast lạ dự kiến sắp xuất hiện: 'Nếu xe thật giống bản dựng, ra đường chắc bị nhầm là Rolls-Royce ngay'

09:01 , 04/12/2025
Báo Hàn Quốc: Các hãng PC hoàn toàn bất lực trước khủng hoảng RAM, dự kiến tăng giá ít nhất 20% trong năm 2026

Báo Hàn Quốc: Các hãng PC hoàn toàn bất lực trước khủng hoảng RAM, dự kiến tăng giá ít nhất 20% trong năm 2026

08:31 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên