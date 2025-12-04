Giá bạc hôm nay neo ở mức cao

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán ra). Kim loại trắng hôm nay rời đỉnh nhưng vẫn duy trì ở mức cao, tăng hơn 100% kể từ đầu năm.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 58.559.854 đồng/thỏi (mua vào) và 60.373.182 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:19 ngày 4/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 58,5 USD/ounce.

Giá bạc giữ quanh mức 58 USD/ounce vào thứ Tư (3/12), gần mức cao kỷ lục và tăng khoảng 100% từ đầu năm đến nay. Diễn biến này cho thấy thị trường kim loại quý tiếp tục chịu tác động từ hoạt động chốt lời ngắn hạn của các nhà đầu tư, nhất là sau giai đoạn tăng mạnh trước đó nhờ kỳ vọng vào chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương lớn.

Dữ liệu cho thấy các quỹ ETF được hỗ trợ bằng bạc đã bổ sung khoảng 200 tấn vào 2/12, nâng tổng lượng bạc nắm giữ lên mức cao nhất kể từ năm 2022 trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ. Khối lượng bạc kỷ lục cũng đã được chuyển đến London vào tháng trước, khiến nguồn cung tại các trung tâm khác bị thắt chặt, trong khi lượng bạc tồn kho tại các kho của Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Trong khi đó, Fed được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, và thị trường cũng dự đoán sẽ có thêm ba đợt cắt giảm lãi suất nữa, mỗi lần 0,25 điểm cơ bản, trong năm tới.