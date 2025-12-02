Giá bạc hôm nay hạ nhiệt

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giảm nhẹ, niêm yết ở mức 2.135.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.201.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm khoảng 7.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 56.094.000 đồng/thỏi (mua vào) và 57.794.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:02 ngày 2/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống 56,8 USD một ounce.

Trên thị trường hàng hóa thế giới, các mặt hàng như dầu thô, vàng, khí đốt, bạc,.... đồng loạt chứng kiến sắc đỏ trong phiên sáng ngày 2/12. Nguyên nhân một phần do Sàn giao dịch hàng hóa Chicago bị gián đoạn trong vài giờ do sự cố ngừng hoạt động của trung tâm dữ liệu.

Trước đó giá bạc đã tăng lên mức cao kỷ luc, đạt hơn 57 USD/ounce. Hàng tồn kho tại các kho liên kết với Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải gần đây đã giảm xuống mức thấp gần một thập kỷ. Tăng thêm động lực, các thị trường hiện đang định giá đầy đủ vào việc cắt giảm lãi suất một phần tư điểm tại Hoa Kỳ, sau sự yếu kém của thị trường lao động và các tín hiệu ôn hòa từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang.

Dữ liệu kinh tế bị trì hoãn sau sáu tuần đóng cửa của chính phủ Mỹ đã củng cố thêm trường hợp chi phí vay thấp hơn, hỗ trợ các tài sản không mang lại lợi suất. Riêng biệt, các nhà giao dịch đang theo dõi các mức thuế quan tiềm năng sau khi bạc được thêm vào danh sách khoáng sản quan trọng của Hoa Kỳ, điều này có thể hạn chế xuất khẩu và hạn chế việc cứu trợ nguồn cung.



