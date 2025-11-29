Theo Trading Economics, giá bạc thế giới hôm nay 29/11 giao ngay trên thị trường châu Á tăng vọt, đang ở mức 56,41 USD/ounce, tăng 2,99 USD/ounce (tương đương 5,6%), so với phiên trước đó (53,40 USD/ounce). Biên độ giao dịch trong ngày từ 53,34 - 56,54 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.132.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.198.000 đồng/lượng (bán ra). Kim loại trắng đã lấy lại mức tăng hơn 11,2% trong 1 tuần qua, sau khi lao dốc vào phiên đầu tuần. Điều này giúp bạc tăng 87% trong 1 năm, vượt mức tăng của giá vàng nhẫn (70%).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 56.853.191 đồng/thỏi (mua vào) và 58.613.187 đồng/thỏi (bán ra).﻿

Bối cảnh thị trường ngày càng tin vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiến hành một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đang hỗ trợ cho giá bạc.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, tâm lý đó được củng cố khi một loạt dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy dấu hiệu suy yếu, từ tốc độ tuyển dụng chậm lại đến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao hơn dự báo.

Kỳ vọng lãi suất đi xuống nhanh chóng lan ra các thị trường tài chính như lợi suất trái phiếu giảm mạnh, đồng USD suy yếu, và dòng vốn tìm đến các tài sản hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp. "Đây là điều kiện lý tưởng cho bạc, vốn vừa là kim loại công nghiệp, vừa là tài sản mang tính phòng hộ - củng cố thêm đà tăng giá đang hình thành từ đầu tháng", James Hyerczyk nhận định.

Trong khi đó, Ngân hàng UBS đã nâng dự báo giá bạc, cho rằng kim loại này đang tích lũy trước khi bước vào “giai đoạn tăng tiếp theo”. Chiến lược gia Dominic Schnider nhận định, bạc đã dao động quanh 50 USD/ounce trong những tuần gần đây và vẫn còn dư địa tăng trong năm tới nhờ dòng vốn đầu tư mạnh.

UBS nâng dự báo giá bạc thêm 5 - 8 USD/ounce và kỳ vọng đạt 60 USD/ounce vào năm 2026; thậm chí mức 65 USD/ounce là khả thi dù khó duy trì lâu dài. Ngân hàng tiếp tục giữ quan điểm lạc quan và ưu tiên đầu tư dài hạn trong vùng 47 - 50 USD/ounce.

Bạc đã tăng 86% từ đầu năm, nhờ nhu cầu đầu tư và công nghiệp mạnh. UBS cho biết các lực hỗ trợ vẫn còn, gồm lãi suất thực giảm, lo ngại thâm hụt tài khóa và khả năng USD suy yếu.

Tuy vậy, UBS cảnh báo giá bạc có thể đạt đỉnh vào năm 2026, với dự báo tháng 12/2026 ở mức 57 USD/oz. Nhu cầu được dự báo tăng nhẹ lên 1,34 tỷ ounce, trong khi nguồn cung chỉ tăng khiêm tốn, giữ mức thâm hụt khoảng 293 triệu ounce. Với dự báo giá vàng đạt 4.500 USD/ounce, UBS cho rằng tỷ lệ vàng-bạc ở mức 75, tương ứng giá bạc khoảng 60 USD/oz.