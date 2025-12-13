Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thấy "xả kho đón Tết", "giảm giá sốc", người mua cần cảnh giác điều gì?

13-12-2025 - 15:18 PM | Thị trường

Cuối năm, người tiêu dùng dễ bắt gặp các biển hiệu "giảm giá sốc, "ưu đãi duy nhất hôm nay", "xả kho cuối năm" xuất hiện dày đặc.

Tuy nhiên, Uỷ ban cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), đánh giá thực tế cho thấy vẫn tồn tại tình trạng khuyến mại không minh bạch, như nâng giá rồi giảm giá, tạo khan hiếm giả hoặc công bố ưu đãi sai sự thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Xả kho đón Tết là quảng cáo, biển hiện xuất hiện nhiều trong mỗi dịp cuối năm

Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền được thông tin chính xác và quyền được lựa chọn của người tiêu dùng.

Uỷ ban cạnh tranh quốc gia chỉ ra các chiêu trò "giảm giá ảo" phổ biến như tăng giá gốc rồi mới giảm giá. Đây là thủ thuật thường xuất hiện trên một số gian hàng trực tiếp cũng như trực tuyến tại các cửa hàng.

Tạo cảm giác khan hiếm để thúc đẩy mua hàng, đó là các thông báo dạng "chỉ còn 1 sản phẩm", "sắp hết hàng", "500 người đang xem sản phẩm này" được sử dụng để kích hoạt tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ). Khi một sản phẩm được giới hạn về số lượng, thời gian hoặc quyền tiếp cận, mong muốn sở hữu nó sẽ được tăng lên.

Đây là phương thức gây áp lực vô hình, khiến người tiêu dùng có xu hướng quyết định nhanh mà không kiểm tra thông tin.

Giảm giá với các sản phẩm có chất lượng kém, một trong những hình thức gian lận đang nổi lên rõ rệt trong mùa mua sắm cuối năm là tình trạng sản phẩm giảm giá sâu nhưng chất lượng không tương xứng với quảng cáo như không giống hình ảnh, màu sắc khác biệt, kích thước sai lệch, hoặc chất liệu kém hơn đáng kể so với mô tả trên website, sàn thương mại điện tử hoặc trang mạng xã hội.

Đặc biệt, một số mặt hàng thậm chí không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, không có thông tin về nguồn gốc, không có nhãn mác. Điều này tiềm ẩn rủi ro về an toàn, đặc biệt với sản phẩm điện tử, mỹ phẩm hoặc đồ dùng cho trẻ em.

Để hạn chế tối đa rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình trong giai đoạn cao điểm mua sắm, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng kiểm tra lịch sử giá của sản phẩm, lựa chọn thương hiệu và tổ chức, cá nhân kinh doanh uy tín, hạn chế mua hàng từ cá nhân bán tự do, nhà bán hàng không hiển thị thông tin hoặc có nhiều phản ánh tiêu cực, lưu giữ đầy đủ hóa đơn và chứng cứ giao dịch để bảo vệ quyền lợi, cảnh giác với các ưu đãi "quá hấp dẫn".

Người tiêu dùng cần cẩn trọng khi gặp sản phẩm đưa ra mức giảm giá quá sâu, vượt xa mặt bằng thị trường; điều kiện bất thường; không rõ thông tin nhà cung cấp, chất lượng, chứng nhận an toàn.

Thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Theo Thùy Linh

Người lao động

