Nhu cầu thịt lợn dự báo tăng mạnh, giá có thể nhích lên dịp Tết

Ảnh minh họa.

Khoảng hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán - thời điểm nhu cầu chế biến và tiêu thụ thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn thường tăng mạnh từ 15% đến 20%. Để chủ động nguồn cung, ngành chăn nuôi cả nước đã sớm triển khai các phương án bảo đảm sản lượng phục vụ thị trường cuối năm.

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y, riêng tháng Tết, ngành chăn nuôi dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 500.000 tấn thịt lợn. Còn Theo Sở Công Thương Hà Nội, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới, Hà Nội cần tới 60.000 tấn. Cùng với các địa phương trên cả nước, Hà Nội đã sớm chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chăn nuôi theo chuỗi khép kín với tổng đàn lợn 5.000 con, Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long (Hà Nội) đã chủ động từ khẩu sản xuất thức ăn đến chăn nuôi, giết mổ và chế biến thực phẩm. Trong năm, mỗi tháng cung ứng ra thị trường trung bình 80 tấn thịt lợn hơi. Thế nhưng, nhận định sức mua năm nay tăng hơn năm ngoái nên hợp tác xã đã tính toán tái đàn và hiện đang chăm sóc, bảo vệ tổng đàn cho nguồn cung cuối năm và Tết.

"Năm nay có phần đặc biệt hơn và theo nhận xét của chúng tôi thì nhu cầu về Tết có tăng lên. Mặc dù những tháng vừa qua giá giảm tương đối sâu, giảm đến mức người chăn nuôi phải bù lỗ, nhưng nhận định của chúng tôi Tết này nguồn lợn sẽ bị thiếu hụt cho nên chúng tôi chuẩn bị nguồn cung tăng 30%", ông Nguyễn Trọng Long - Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, xã Dân Hòa, TP Hà Nội cho biết.

Chăn nuôi quy mô hộ gia đình nhưng nhà ông Ngô Văn Chung ở Sóc Sơn cũng luôn duy trì tổng đàn khoảng 800 con lợn thịt. Cũng như mọi năm, cứ khoảng tháng 8 là ông vào đàn để xuất chuồng đúng dịp cuối năm. Ông Chung cho biết, năm nay sản lượng thịt lợn hơi xuất bán có khác so với năm ngoái.

"Lượng xuất bán ở trại nhà tôi ở Tết năm nay là khoảng 1.000 con, tức khoảng trên 100 tấn. Những trại như nhà tôi thì thương lái đã đến ký hợp đồng nhưng giá thời điểm xuất bán sẽ chốt", ông Chung cho hay.

Theo các doanh nghiệp và trang trại, sau khoảng 1 tháng giá lợn giảm sâu thì nay đã tăng trở lại ở mức 57.000 - 61.000 đồng/kg. Tuy nhiên, dự báo giá thịt lợn có thể tăng hơn khi bước vào cao điểm tiêu thụ.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo các doanh nghiệp, trang trại: Việc phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, vẫn là một ưu tiên hàng đầu để giữ tổng đàn không bị hao hụt.