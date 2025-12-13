FPT Shop công bố trở thành Apple Business Partner, tăng cường hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và giáo dục

FPT Shop vừa công bố việc chính thức trở thành Apple Business Partner tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp và giáo dục.

Cột mốc này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và quy trình vận hành của hệ thống, mà còn tạo nền tảng để FPT Shop nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức đang ngày càng quan tâm đến việc ứng dụng hệ sinh thái Apple trong hoạt động vận hành và đào tạo.

Trước đó, FPT Shop là một trong những đối tác ủy quyền cấp cao của Apple tại Việt Nam, cung cấp các dòng sản phẩm chính hãng từ iPhone, iPad, MacBook đến Apple Watch, AirPods và phụ kiện. Trên nền tảng đó, hệ thống từng bước mở rộng sang mảng giải pháp cho khối doanh nghiệp và giáo dục, nơi nhu cầu không chỉ dừng ở việc mua thiết bị mà còn bao gồm tư vấn triển khai, quản trị tập trung và hỗ trợ dài hạn.

Năm 2019, Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp FPT Shop được thành lập, đóng vai trò là đầu mối chuyên trách tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ cho các tổ chức. Trung tâm đã đồng hành cùng hơn 2.000 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính – ngân hàng, giáo dục, sản xuất, thương mại và bán lẻ, hỗ trợ xây dựng hạ tầng thiết bị Apple phù hợp với quy mô và mô hình hoạt động thực tế của từng đơn vị.

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm, FPT Shop tập trung phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng, trong đó nổi bật là các giải pháp quản lý thiết bị tập trung Mobile Device Management (MDM) cho cả môi trường một nền tảng và đa nền tảng, với các công cụ phổ biến như Jamf hay SOTI. Song song, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục còn được hỗ trợ đăng ký, triển khai và vận hành Apple Business Manager – nền tảng cho phép quản trị tập trung thiết bị, tài khoản và ứng dụng, giúp đơn giản hóa quá trình triển khai và đảm bảo tính bảo mật trong môi trường tổ chức.

Việc trở thành Apple Business Partner là bước ghi nhận chính thức từ Apple đối với những nỗ lực đầu tư của FPT Shop trong mảng khách hàng doanh nghiệp. Danh hiệu này dành cho các đối tác đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về năng lực tư vấn, đội ngũ kỹ thuật, quy trình triển khai và chất lượng dịch vụ sau bán hàng.

Thông qua Apple Partner Network, FPT Shop có điều kiện tiếp cận các tài liệu chuyên sâu, công cụ hỗ trợ và chương trình đào tạo trực tiếp từ Apple, từ đó nâng cao khả năng thiết kế và triển khai giải pháp phù hợp cho từng tổ chức.

Ở góc độ bán hàng, chương trình dành cho khách hàng doanh nghiệp cho phép FPT Shop xây dựng các phương án cung ứng linh hoạt, từ mua sắm theo dự án, triển khai số lượng lớn đến các gói hỗ trợ kỹ thuật và vận hành dài hạn. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp và cơ sở giáo dục tối ưu chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời đảm bảo hệ thống thiết bị được quản lý hiệu quả trong suốt vòng đời sử dụng.



