Giá cà phê hôm nay 13-12: Cuối tuần lao dốc, mốc 100.000 đồng/kg không còn

13-12-2025 - 08:59 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh với cả Robusta và Arabica, khi triển vọng nguồn cung dồi dào và nhu cầu sản xuất dịp cao điểm giảm

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 13-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 1,99% – 2,62%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm 1,41% - 1,82%.

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 ở mức 4.122 USD/tấn, giảm 84 USD; kỳ hạn giao tháng 3-2026 mất cả mốc 4.000 USD/tấn - hiện là 3.999 USD/tấn, giảm 108 USD; Arabica giao tháng 3-2026 ở mức 8.140 USD, giảm 150 USD/tấn.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay nhiều khả năng sẽ mất mốc 100.000 đồng/kg khi giá bình quân trước giờ sàn London giao dịch chỉ còn 101.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 13 - 12: Giảm mạnh , mất mốc 100 . 000 Đồng / kg - Ảnh 2.

Giá cà phê giảm mạnh cuối tuần

Giá Robusta đang ở mức thấp nhất khoảng 10 tuần qua khi thuế đối ứng của Mỹ được gỡ bỏ và Việt Nam đang thu hoạch với sản lượng dự kiến tăng 6-10% so với vụ trước.

Dù Việt Nam không tăng diện tích trồng cà phê nhiều nhưng nhờ giá ở mức cao, nông dân đầu tư chăm sóc và tái canh giống chất lượng cao, năng suất cao nên tăng sản lượng.

Đối với Brazil, vụ mùa tới được Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sẽ có sản lượng kỷ lục 70,7 triệu bao, tương đương 4,242 triệu tấn cà phê, nên việc lo lắng về nguồn cung giảm bớt.

Về ngắn hạn, các nhà máy cà phê vừa kết thúc cao điểm sản xuất phục vụ lễ Giáng Sinh và năm mới 2026 nên nhu cầu thu mua nguyên liệu giảm lại.

Theo Ngọc Ánh, Ảnh:AN NA

Người lao động

