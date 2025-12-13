Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong tháng 11 đã thu về gần 3 tỷ USD, giảm 6,5% so với tháng 10.

Lũy kế trong 11 tháng đầu năm nước ta đã thu về gần 36 tỷ USD từ mặt hàng này, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với hơn 16 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhật Bản đứng thứ 2 với hơn 4,1 tỷ USD, tăng 6% so với 10T/2024. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 3 với hơn 2,6 tỷ USD, tuy nhiên giảm 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, năm 2025 đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của ngành với các chỉ số nổi bật, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024. Ngành dệt may xuất siêu ước đạt 21 tỷ USD, khẳng định vai trò trụ cột trong cán cân thương mại quốc gia. Tỷ lệ giá trị nội địa tăng thêm đạt khoảng 52%, cho thấy bước tiến lớn trong việc chủ động nguồn cung nguyên phụ liệu.

Nhìn lại năm 2025, ngành dệt may đối diện nhiều khó khăn khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang khiến nhiều mặt hàng dệt may bị áp thuế, cùng với bối cảnh địa chính trị phức tạp và sức mua tại Mỹ và EU giảm.

Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, buộc doanh nghiệp chấp nhận đơn hàng nhỏ, sản xuất gấp và thời gian giao hàng ngắn, làm giảm biên lợi nhuận đã tác động trực tiếp lên nhóm hàng chủ lực, các thị trường truyền thống chịu áp lực lớn.

Dù gặp nhiều thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn duy trì sản xuất ổn định, đồng thời giữ vững thị phần tại 138 thị trường xuất khẩu toàn cầu, trong đó các thị trường trọng yếu là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia Châu Phi, Trung Đông.

Chiến lược phát triển của Hiệp hội Dệt May Việt Nam trong năm 2025 tập trung vào ba trụ cột chính: đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác và khách hàng, và đa dạng hóa sản phẩm. Nhờ đó, ngành đã mở rộng nhiều dòng sản phẩm mới, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư vào nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước.

Xu hướng thời trang xanh – chú trọng yếu tố bền vững và thân thiện môi trường đang trở thành yêu cầu bắt buộc từ các thị trường nhập khẩu lớn. Ngành dệt may Việt Nam đã có những bước tiến trong việc sản xuất sợi tái chế, sợi tự nhiên và các sản phẩm thân thiện môi trường, phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững toàn cầu. Nhìn về tương lai, ngành đặt mục tiêu xuất khẩu 2026 đạt 48 – 49 tỷ USD, và giai đoạn 2026–2030 đạt khoảng 66 – 66,5 tỷ USD. Các trụ cột chiến lược được tiếp tục triển khai gồm: đa dạng hóa thị trường, thu hút đầu tư vào nguyên phụ liệu trong nước, ứng dụng khoa học công nghệ và tự động hóa, đồng thời phát triển thương hiệu Việt Nam ra thị trường toàn cầu.

Trên thị trường thế giới, năm 2024, 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới là Trung Quốc, Việt Nam (vượt qua Bangladesh để lên vị trí thứ 2) và Bangladesh, với Việt Nam đạt gần 44 tỷ USD, củng cố vị trí cường quốc thứ ba thế giới.