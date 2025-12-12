Thương lái ồ ạt thu mua gỗ mán đỉa giá 3 triệu/kg: Kiểm lâm Quảng Trị vào cuộc

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị vừa ra văn bản đề nghị một số đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng khai thác cây mán đỉa trái phép.

Thời gian qua, tại khu vực rừng phía Bắc tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng người dân vào rừng săn lùng cây mán đỉa để bán cho thương lái. Lý do được họ đưa ra là thương lái Trung Quốc ra giá thu mua loại gỗ này theo kg, mỗi kg giá 1-3 triệu đồng tùy theo chất lượng.

Theo Sở Nông nghiệp môi trường Quảng Trị, hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ xâm hại rừng, gây mất an ninh trật tự và gây khó khăn cho công tác bảo vệ rừng.

Mán đỉa vốn chỉ là loài cây vô danh, nhưng thời gian gần đây nó bất ngờ được thương lái Trung Quốc thu mua với giá 1 - 3 triệu đồng/kg.

Trước thực trạng đó, Sở Nông nghiệp và Môi trưởng Quảng Trị đề nghị các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp tăng cường lực lượng tuần tra tại vùng phân bố loài mán đỉa, đặc biệt các khu vực giáp ranh, đường mòn, điểm thường bị lợi dụng để vào rừng.

Khi phát hiện người dân khai thác trái phép, đơn vị phải lập biên bản, thu thập thông tin và báo ngay cho kiểm lâm địa bàn, công an xã để phối hợp xử lý.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị được yêu cầu chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và chủ rừng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định về bảo vệ rừng; theo dõi hoạt động của thương lái, điểm thu mua và các cơ sở buôn bán sản phẩm từ cây mán đỉa.

Các Hạt Kiểm lâm phải tăng cường tuần tra tại vùng rừng tự nhiên có loài mán đỉa, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi chặt phá, khai thác, vận chuyển trái pháp luật.

UBND các xã, phường và Đặc khu Cồn Cỏ được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền đến từng thôn, bản, tổ dân phố, yêu cầu người dân không tự ý khai thác loài cây này trong rừng tự nhiên. Đồng thời, các địa phương phối hợp với kiểm lâm và lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh thông tin, theo dõi hoạt động của thương lái, cơ sở thu mua để kịp thời ngăn chặn vi phạm.

Gỗ cây mán đỉa khá mềm và nhẹ, một số miếng gỗ khi khô, trong lõi có vân khá đẹp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cây mán đỉa có tên khoa học là Archidendron clypearia (Jach.) I. Niels thuộc họ Trinh nữ (Mimosaceae), là loài cây gỗ nhỡ cao 18 - 20m.

Thân cây mán đỉa thẳng, tròn, có múi dọc dài, vỏ nhẫn màu nâu nhạt. Phân cảnh nhiều, xoè rộng, cảnh lúc non vuông 4 cạnh và có khía dọc, màu xanh bóng. Lá hình chữ nhật lệch màu xanh bóng đậm, đầu nhọn. Gỗ Mán đỉa thuộc nhóm VIII, mềm, nhẹ, màu hồng nhạt. Ở nước ta, cây mọc rải rác ở khắp các tỉnh trong rừng thứ sinh.