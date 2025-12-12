Mitsubishi Xpander muốn giữ ngôi vương MPV Việt Nam 2025 thì phải làm được điều không tưởng này trước VinFast Limo Green

Limo Green bám đuổi Xpander

Phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam ghi nhận biến động đáng chú ý trong tháng 11/2025 khi VinFast Limo Green đạt doanh số 9.642 xe, trong khi Mitsubishi Xpander ghi nhận 2.234 xe. Đây là tháng thứ ba liên tiếp Limo Green đứng đầu phân khúc, đánh dấu lần đầu tiên Xpander bị đối thủ vượt qua trong ba tháng liền kể từ khi có mặt trên thị trường.

Xpander và Limo Green đang ở thế giằng co. Ảnh: Đại lý

Tính từ đầu năm đến hết tháng 11, doanh số lũy kế của Xpander đạt 17.316 xe, nhỉnh hơn mức 16.146 xe của Limo Green. Khoảng cách từng lớn hơn nhiều nhưng đã thu hẹp đáng kể trong tháng gần đây. Việc Limo Green chỉ mới mở bán từ tháng 8/2025 nhưng nhanh chóng bám sát nhóm đầu cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong nhu cầu của thị trường MPV giai đoạn cuối năm.

Limo Green bám ngay sát dù mới bàn giao xe từ tháng 8/2025. Ảnh: Bảo Lâm

Diễn biến doanh số thời gian qua phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn của người dùng, khi hai mẫu xe tiếp cận thị trường theo những hướng khác nhau. Xpander duy trì sự ổn định về tệp khách hàng quen thuộc, trong khi Limo Green tăng trưởng nhanh nhờ lượng xe cung ứng ổn định và mức chi phí vận hành phù hợp với nhóm khách hàng dịch vụ.

Cơ hội nào cho Xpander chiến thắng?

Về khả năng cạnh tranh doanh số cả năm 2025, Xpander vẫn đang dẫn trước về tổng doanh số nhưng đối diện thách thức trong tháng cuối năm. Doanh số cao nhất của mẫu xe này trong năm là 2.644 xe vào tháng 10/2025. Việc vượt qua mức này được là có thể xảy ra, tuy nhiên để đạt mức 5.000 xe/tháng trở lên vẫn là kịch bản khó đạt được trong bối cảnh hiện nay.

VinFast Limo Green có quyền chủ động hơn trong cuộc đua này. Ảnh: Đại lý

Nếu Limo Green duy trì doanh số khoảng 9.000–10.000 xe/tháng, Xpander cần đạt hơn 10.000 xe trong tháng cuối năm để giữ vị trí dẫn đầu cả năm, cao hơn đáng kể so với mức doanh số trung bình nhiều năm qua. Ngay cả khi doanh số Limo Green giảm nhẹ xuống khoảng 7.000–8.000 xe, Xpander vẫn cần đạt từ 8.500 đến 9.000 xe — một mức tăng tương đối lớn so với các tháng trước.

Trong trường hợp Limo Green giảm mạnh về mức 2.000–4.000 xe/tháng, khả năng cạnh tranh của Xpander được cải thiện. Nếu Limo Green bán khoảng 4.000 xe, Xpander cần vượt mức này để dẫn đầu. Nếu doanh số Limo Green ở khoảng 3.000 xe, Xpander cần đạt hơn 3.000–3.500 xe. Trường hợp Limo Green giảm về mức 2.000 xe, Xpander chỉ cần đạt khoảng 2.500–2.800 xe — mức doanh số nằm trong phạm vi khả năng của mẫu xe nếu thị trường có điều kiện thuận lợi.

Mitsubishi Xpander vẫn còn cơ hội dành chiến thắng sau cùng. Ảnh: Đại lý

Nhìn chung, kết quả cuộc đua doanh số giữa VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander trong năm 2025 phụ thuộc vào diễn biến của tháng 12, khi cả hai mẫu xe đều có những cơ hội nhất định tùy theo biến động nhu cầu và nguồn cung trên thị trường.

Cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu MPV này được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm trong phân khúc khi năm 2025 bước vào giai đoạn cuối, với nhiều khả năng thay đổi đáng chú ý trong bảng xếp hạng doanh số.